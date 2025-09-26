El reconocimiento al sector de los cuidados centrará el Día de la Mujer Rural en Palencia el 15 de octubre

PALENCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia celebra el próximo 15 de octubre el Día de la Mujer Rural con un acto que estará protagonizado por las trabajadoras del sector servicios, a las que se dará un reconocimiento por su labor en la provincia.

La localidad de Dueñas acogerá el acto central de la jornada, tal y como ha acordado el Consejo Provincial de la Mujer que se ha reunido hoy viernes para preparar la conmemoración.

Las diferentes entidades representadas en el consejo han presentado sus propuestas, por las que se ha acordado destinar el homenaje principal del Día de la Mujer Rural a las mujeres que trabajan en los cuidados en el medio rural. De esta forma, se distinguirá a diferentes colectivos que van desde la atención médica a la ayuda a domicilio pasando por las profesionales de las residencias de ancianos.

El reconocimiento al sector se personalizará en una representante de cada colectivo: Teresa Abarquero Amor, médica de Hontoria de Cerrato; María del Rosario Díez González, enfermera de Dueñas; Ana Isabel González Arroyo, trabajadora de ayuda a domicilio en Venta de Baños; Ana Cepeda del Pico, Raquel Rodríguez Diago, Luzdivina Martín Delgado y Verónica Carazo Nieto, profesionales de residencia de mayores de Baltanás, y María Martínez Pérez, de la Fundación San Cebrián.

Además, el acto incluirá un homenaje póstumo a la recién fallecida Susana Blanco Calle, fundadora y gerente de la Asociación Mundo Azul Palencia.

Por otro lado, durante la reunión del consejo se han presentado nuevos proyectos en materia de igualdad, entre ellos el informe sobre 'Otoño de Cine' y la campaña educativa 'Construyendo Igualdad, dirigida a adolescentes para abordar los desafíos en redes sociales y ciberseguridad, así como la oferta de la serie documental 'Mujeres' del realizador Alberto Arija para centros educativos de la provincia.