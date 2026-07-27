La reconstrucción de las cocheras incendiadas de los buses de Burgos concluirá antes de final de año

Cocheras incendiadas de Burgos, que serán reconstruidas antes de final de año. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha asegurado que la reconstrucción de los antiguos talleres del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos encaran su recta final con la previsión de concluir entre "finales de noviembre y el cierre del año" y no contarán con garajes cerrados.

Manso ha visitado este lunes las cocheras de buses municipales, donde se llevan a cabo actuaciones que suman una inversión conjunta superior a los 4,5 millones de euros, que permitirán habilitar un aparcamiento al aire libre para 41 vehículos y restablecer las instalaciones de reparación tras el incendio sufrido en el mes de abril.

La primera de las intervenciones contempla una inversión de casi dos millones de euros, asignada a la mercantil Construcciones Lázaro con un plazo de ejecución de cinco meses, tras la firma del acta de replanteo el pasado 29 de mayo, unos trabajos que "avanzan según lo previsto".

La obra abarca los firmes, las labores previas de descontaminación de fibrocemento en los terrenos que antes ocupaba Aguas de Burgos y una mejora de la red de protección contra incendios.

Esta intervención contempla un cambio operativo estratégico ya que los autobuses pasarán a estacionar de manera permanente en el exterior. Pese a la climatología de la capital burgalesa, los técnicos municipales han evaluado que el estacionamiento al descubierto reduce sensiblemente los riesgos de propagación en caso de siniestro, tal y como ha indicado Manso.

Más allá, la rehabilitación de los antiguos talleres y naves cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros, con fecha de finalización fijada para el 3 de enero, aunque no se descarta adelantar los plazos.

Tras concluir el pasado viernes las tareas de desamiantado --que han dispuesto de un plan de seguridad continuo y mediciones por debajo de los límites legales--, los trabajos se centran en el refuerzo estructural, la instalación de nuevas tabiquerías y la dotación de protección contra incendios.

FLOTA DE RENTING

En relación con el estado del servicio, el equipo de Gobierno ha confirmado que los 20 autobuses de renting de 2017 se encuentran ya plenamente operativos en la red urbana, tras haber incorporado los últimos tres vehículos el pasado jueves.

La flota recuperada se compone de diez unidades articuladas y diez de doce metros, ajustándose así a la disponibilidad del mercado tras las pertinentes revisiones e intervenciones de puesta a punto realizadas por los técnicos municipales.

Asimismo, Manso ha resaltado que la cobertura de las líneas ha estado garantizada en todo momento debido al préstamo de 40 autobuses por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Esta colaboración ha permitido contar con un volumen de vehículos superior al previo al incidente, situando la limitación actual en la disponibilidad de personal para la implantación de nuevas líneas, como la lanzadera a la estación de trenes.

Además, el Ayuntamiento avanza en el diseño de las futuras cocheras definitivas sobre una parcela de 57.000 metros cuadrados, con capacidad estimada para unos 105 vehículos y una disposición en superficie adaptada a las necesidades operativas de las tecnologías eléctrica y de hidrógeno.

Respecto a la financiación de las obras en marcha, el Ayuntamiento tramitará las modificaciones de crédito correspondientes para atender los pagos a las empresas adjudicatarias.