El rector de la UEMC abrirá las cuartas fiestas de Pinar de Jalón, en Valladolid, que mantienen espíritu reivindicativo

Del 26 al 28 de septiembre acogerá actividades como un "gran prix", una carrera de "bicis lentas", música y una comida de comunidad

El rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), David García, abrirá con su pregón las cuartas fiestas del barrio vallisoletano de Pinar de Jalón, que se celebrarán del 26 al 28 de septiembre y mantendrán de nuevo su espíritu revindicativo con cuestiones como la mejora de frecuencias del autobús o la reforma de la plaza del Everest.

David García abrirá estas celebraciones con su pregón, al que seguirá una electrocharanga que recorrerá la calle principal del barrio, Kilimanjaro, para dar paso a una serie de actividades que, a lo largo del fin de semana, principalmente organizan las peñas, que se han consolidado como protagonistas en el barrio.

En esta edición se ha apostado por la música en movimiento, con charangas el sábado y el domingo que acompañarán desde la plaza Everest a la calle Kilimanjaro y al parque, donde se podrá disfrutar de un "comida en comunidad" el domingo.

La música también tendrá protagonismo la noche del sábado, con la actuación del dj vallisoletano Lorenzzmusic, han informado a Europa Press fuentes de la Asociación de Vecinos, que ha agradecido la colaboración de los establecimientos de la zona pero sobre todo la de las peñas, que se han "volcado" en la organización de actividades.

Entre estas actividades, que se desarrollarán mañana y tarde de los días del fin de semana, habrá puestos con juegos de feria, "grand prix", degustación de limonada, un torneo de tenis de mesa, un bingo musical, una carrera de "bicis lentas", un encierro ecológico y un taller de tatuajes.

También habrá actividades solidarias como la recogida de productos para el Banco de Alimentos de Valladolid o la comida y enseres para animales domésticos para Defaniva, pero no faltarán los carruseles que año tras año acuden a la zona.

ESPÍRITU REIVINDICATIVO

Las fiestas de Pinar de Jalón han tenido siempre un carácter reivindicativo para reclamar mejoras para este joven barrio de la ciudad, al igual que este año.

La Asociación ha incidido en que seguirá "luchando", junto a asociaciones vecinas, por conseguir una frecuencia de autobuses más eficaz, pero continuará con su reivindicación de una reforma para la plaza Everest, un espacio que se usa mucho en el "día a día" del barrio y los vecinos consideran que se "merece" un lugar "más acogedor y más acorde" a las necesidades de sus habitantes como, por ejemplo, con un parque infantil o con zonas de sombra, de las cuales carece.

La Asociación ha recordado que sigue en contacto directo con el Ayuntamiento y, aunque agradece la notable mejora de la parcela de la calle Aneto, ha recordado que lo que se persigue es una mejora integral del barrio en aspectos como limpieza o repoblación de algunas zonas verdes.

Además hay otros temas que, aunque no dependen directamente de ella, la Asociación trata de hacer "lo posible" para que se lleven a cabo porque "facilitarían la vida de los vecinos" como por ejemplo la ubicación en el barrio de una farmacia o un local para que la asociación pueda crecer y ser "de más utilidad".