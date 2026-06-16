La rectora de la ULE ve "un acierto" la integración de Universidades en la Consejería de Industria, Empleo y Comercio

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), en el Rectorado. - EUROPA PRESS

LEÓN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, se ha referido a la decisión del Gobierno autonómico de integrar el área de Universidades en la Consejería de Industria, Empleo y Comercio como "un acierto", aunque ello dependerá de cómo se gobierne y cómo se gestione este departamento.

"Mi valoración es positiva, pensando también en ese encaje de universidades, de la Dirección de Universidades, en esa Consejería de Industria, Comercio y Empleo, poniendo más el foco en la transferencia, en la empleabilidad y en la relación con el tejido industrial", ha precisado.

Además, ha manifestado que el nombramiento de Juan Carlos Suárez-Quiñones como consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio es positivo de acuerdo con la experiencia que tiene como representante de la Junta y por su vinculación con León y con la ULE, donde ejerció como profesor.

Además, ha expresado la importancia de que la Consejería atienda las necesidades del sistema universitario de Castilla y León. "Que sea leonés (...) si eso hace que mire más por nosotros y por la Universidad de León, pues yo encantada, claro que sí, pero lo que yo pido es que miren por el sistema universitario de Castilla y León y ahí está la Universidad de León. Pues bien, contenta", ha concluido.

Nuria González se ha pronunciado de este modo tras la presentación del proyecto que desarrollará la UTE que conforman Incosa y la Universidad de León para AENA.