La Red de Calor Valladolid Oeste tiene adheridas un 34% de las viviendas posibles tras concluir sus obras en Parquesol

Visita de la consejera de Medio y Ambiente, María González Corral, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la central de la red de calor Valladolid Oeste. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red de Calor Sostenible Valladolid Oeste ha finalizado en las últimas semanas las obras de instalación del sistema principal de distribución del barrio de Parquesol, una infraestructura de 18 kilómetros de longitud que comienza ahora su puesta en servicio, y a la que ya se han adherido 3.486 viviendas de las 10.200 a las que podría suministrar --un 34,2 por ciento-- además de 36 edificios de uso terciario.

La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañados por parte de sus equipos, han visitado este viernes la central de la Red de Calor Valladolid Oeste, que forma parte de la red de calor impulsada por la Junta a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), con una inversión global de 35,5 millones de euros cofinanciada por los fondos europeos FEDER.

Después de casi cuatro años de obras en los barrios de Villa de Prado y Parquesol, la red ha concluido la instalación de la red principal en esta zona y cuenta con la adhesión de 3.486 viviendas y 36 edificios terciarios de los barrios de Parquesol, Villa del Prado y Huerta del Rey. Como dato, la red tiene capacidad para suministrar a 10.200 viviendas y 67 edificios terciarios.

Muchos de ellos ya reciben suministro de calefacción y agua caliente sanitaria, mientras que el resto se incorporarán de forma progresiva a lo largo de este año conforme concluyan las instalaciones de intercambio térmico en los edificios, que como ha explicado el alcalde de la ciudad implicarán nuevas obras, en puntos más concretos, en los próximos meses.

Durante la visita, la consejera ha subrayado que este proyecto representa "una apuesta decidida por un modelo energético "más eficiente, limpio y competitivo, que permite reducir las emisiones, aprovechar un recurso renovable como la biomasa forestal y ofrecer a los usuarios un servicio estable y de calidad".

La infraestructura está diseñada para abastecer, una vez completadas todas sus fases, a 10.200 viviendas y 67 edificios terciarios, lo que permitirá sustituir más de 400 calderas individuales de combustibles fósiles en la ciudad de Valladolid. "La transición energética pasa por acercar soluciones sostenibles a los hogares. Las redes de calor permiten a los ciudadanos disponer de una energía renovable, segura y eficiente, al tiempo que contribuyen a mejorar la calidad del aire y a reducir la dependencia de los combustibles fósiles", ha señalado González Corral.

La central de generación, ya en funcionamiento, dispone en esta primera fase de dos calderas de biomasa con una potencia conjunta de 31 MW, y como ha apuntado la consejera las instalaciones pueden albergar hasta cuatro. Además cuenta con una instalación fotovoltaica para autoconsumo y un sistema de almacenamiento térmico que optimiza el funcionamiento de la red.

Con estas instalaciones será posible generar alrededor de 62 millones de kilovatios por hora (kWh) anuales de energía renovable, mediante el consumo de unas 27.000 toneladas de biomasa forestal, que evitarían la emisión de cerca de 13.660 toneladas de dióxido de carbono cada año.

OBRAS EN RAMALES DE VILLA DE PRADO Y HUERTA DEL REY

En cuanto a la red de distribución, las obras de la red principal han concluido tanto en los barrios de Villa del Prado y Huerta del Rey como en Parquesol y durante el mes de julio comenzarán las obras de los últimos ramales secundarios pendientes en Villa del Prado y Huerta del Rey para completar el despliegue previsto.

Como ya ha informado recientemente el Ayuntamiento, estas obras afectan ya a la zona de la calle Las Eras y su intersección con la avenida de Salamanca, así como a la calle Monasterio de Santa María de Montserrat, en Villa de Prado. En próximas semanas se actuará también en la misma avenida a la altura de la Delegación de Hacienda o en la avenida del Real Valladolid, entre otros lugares.

Carnero ha apuntado hoy que, previsiblemente en el verano de 2027, se ejecutará otra obra en el barrio de Parquesol para conectar la red con dos comunidades de vecinos en la calle Morelia.

Además, ha avanzado que el Ayuntamiento de Valladolid tiene el compromiso con la Junta de continuar la extensión de las redes de calor en este caso en el polígono de Argales, al sur de la ciudad, donde se lleva a cabo la tramitación para ceder una parcela en la que se instalará una central similar a la visitada este viernes para dar servicio al polígono industrial, que incluye las instalaciones de Auvasa.

NUEVAS OBRAS EN PARQUESOL

El alcalde de la ciudad ha aprovechado la visita para avanzar actuaciones que lleverá a cabo el Ayuntamiento de Valladolid después de estos varios años en los que el barrio de Parquesol ha estado afectado por las obras de la red de calor y por lo que el regidor ha pedido disculpas a los vecinos.

"Hoy podemos decir que Parquesol deja atrás las zanjas para abrir una nueva etapa. Culminamos una infraestructura estratégica para la ciudad que mejora la calidad de vida de los vecinos", ha señalado Jesús Julio Carnero, que ha destacado que una vez se han terminado las actuaciones de la red de calor en Parquesol se realizarán nuevas obras para "poner en orden la situación".

En primer lugar, ha comenzado ya una actuación extraordinaria de pavimentación y renovación de la señalización horizontal en las principales vías afectadas por los trabajos, con una inversión de 933.000 euros. A ello se suma el repintado de 180 pasos de peatones, dotado con 92.000 euros, así como actuaciones de limpieza y acondicionamiento de alcorques y medianas, que estarán finalizadas antes de las próximas Ferias.

Durante la visita también se ha anunciado la cesión a la Junta de Castilla y León de la parcela municipal utilizada como espacio auxiliar durante las obras, situada entre las calles Miriam Blasco y Martín Santos Romero, para la construcción de alrededor de 130 viviendas públicas asequibles destinadas preferentemente a jóvenes, una vez concluya el acondicionamiento de este terreno.

A estas dos actuaciones ha sumado otros proyectos, en muchos casos ya en marcha, como la ejecución de itinerarios peatonales pavimentados en la ladera sur de Parquesol, con coste de 740.000 euros; la reforestación de la ladera del parque de Los Almendros e instalación de nuevo mobiliario urbano y de parque infantil, por 109.000 euros; renovación de los parques infantiles de Parquesol (192.000 euros) y otras actuaciones de la pasada edición de los Presupuestos Participativos, con coste de 109.200 euros, entre las que figuran la instalación de aparatos biosaludables en Manuel Azaña, nuevas mesas de picnic en distintos puntos del barrio, la reparación de la escalera entre Miriam Blasco y Manuel Azaña y la adecuación del parque canino de la zona alta.

La consejera ha aprovechado para animar a las comunidades de propietarios y edificios que se encuentran dentro del ámbito de la red a incorporarse al sistema. "Cada nueva conexión también es un beneficio para el conjunto de la ciudad, porque logramos un modelo energético mejor y aprovechamos un recurso propio que además genera actividad económica y empleo en el medio rural", ha recalcado.

CASTILLA Y LEÓN, "REFERENTE EN LAS REDES DE CALOR RENOVABLE"

La consejera ha recordado que la Junta y Somacyl han construido ya 19 redes de calor que suministran energía renovable a miles de viviendas y edificios públicos y privados.

En los próximos años, la Junta prevé seguir ampliando esta red de infraestructuras con nuevas actuaciones en ciudades como León, Salamanca, Segovia o Aguilar de Campoo, consolidando a Castilla y León como una de las comunidades autónomas de referencia en el desarrollo de redes de calor renovables.