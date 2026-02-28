La red de centros de CyL programa 598 actividades para marzo con la muestra sobre Urraca I de León entre las novedades

Archivo - Entrada al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en León capital. - EUROPA PRESS - Archivo

La red de centros culturales de la Comunidad ha presentado la programación cultural para el mes de marzo con 598 actividades repartidas por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 43 exposiciones temporales; 48 visitas guiadas; 62 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 46 actividades musicales y conciertos; 134 espectáculos de teatro y artes escénicas; 39 ciclos de cine; 46 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 169 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman once actividades que se podrán disfrutar de forma 'online', señala la Junta a través de un comunicado.

Entre las novedades destaca la exposición 'Reina Ella. Urraca I de León (1109 - 1126)', que presenta el Museo de León a partir del 6 de marzo, con motivo de la conmemoración del noveno centenario de la muerte de la primera mujer que reinó como tal en Europa. La muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de junio, reúne destacadas piezas venidas de museos europeos y norteamericanos que proporcionan una imagen de la época y de la propia reina en la historia.

Coincidiendo con esta conmemoración institucional, la Universidad de León y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizan el Congreso Internacional 'Urraca, regina et imperatrix Hispaniae', encuentro que se celebrará en León los días 4, 5 y 6 de marzo y en el que se darán cita historiadores y especialistas de universidades españolas, portuguesas y francesas.

El Museo de la Evolución Humana, en Burgos, presenta la muestra 'Mauricio Antón. Arte y paleontología', que reúne más de 80 obras originales, reproducciones digitales y modelos escultóricos del conocido ilustrador paleontológico, que dio un rostro al cráneo de Homo antecessor, conocido como la chica de la Gran Dolina.

El Musac, en León, propone una nueva lectura de su Colección con la muestra '¿No hay nada como el hogar?', recientemente inaugurada y en la que se analiza la evolución del concepto de hogar en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España.

Otras propuestas novedosas son las exposiciones 'El peso del presente', que acoge el Archivo Histórico Provincial de Ávila; la muestra 'Dibujando en Comunidad', que incorpora el Museo Etnográfico de Castilla y León; la exposición 'Fotógrafos de Guardo', que inaugura el Archivo Histórico Provincial de Palencia; y la dedicada a José Martínez Rives en el Museo de Burgos, entre otras.

Continúan las exposiciones 'Yoko Ono. Insound and Instructure', que se puede visitar en el Musac hasta el 17 de mayo de 2026; la exposición 'Geometría Secreta. Paisajes de Castilla y León a vista de dron', del fotoperiodista David Arranz, en el Centro Cultural Miguel Delibes; y en Palacio Quintanar, la exposición '(des)HABITAR', de la artista visual Olimpia Velasco, y el proyecto 'Mujer, montaña, calavera, rosa', de la artista Ángela Nordenstedt, que se podrá contemplar hasta el 12 de abril.

CICLOS DE CINE

Para los aficionados al cine, el calendario de marzo incluye gran variedad de propuestas. La 'V edición del Ciclo Comunidad SEMINCI', en colaboración con la Filmoteca de Castilla y León, lleva algunos de los títulos destacados de la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, a distintas ciudades de la Comunidad: Ávila y las localidades leonesas de La Bañeza y Ponferrada.

El Museo de la Evolución Humana vuelve a ser la sede del 'Mendi Tour', el ciclo de cine itinerante de montaña, aventura y naturaleza Mendi Film, con la proyección de las mejores películas de la última edición del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia.

Un año más, el Museo de Zamora acoge el ciclo de cine arqueológico con la proyección de una selección de documentales galardonados en los Premios del FICAB XXV, Festival Internacional del Cine Arqueológico del Bidasoa itinerante.

Con ocasión de la celebración de diferentes efemérides: Día Internacional de la Mujer, Día del Cómic, Día Mundial de la Poesía y Día Mundial del Teatro, se han programado conferencias, talleres, recitales de poesía y eventos literarios en los museos y bibliotecas de la Comunidad.

El teatro y las artes escénicas serán protagonistas con cerca de 140 espectáculos programados en toda la Comunidad a través de la Red de Teatros y de Circuitos Escénicos y el nuevo ciclo 'Teatro en el Delibes. Comunidad a Escena', que da comienzo en el mes de marzo y se prolongará hasta noviembre.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

Dentro de las novedades musicales destacan los recitales que albergará el Centro Cultural Miguel Delibes con la participación del Cuarteto Cosmos, el 8 de marzo, y el proyecto 'Falla imaginado', el 22 de marzo, dentro del Ciclo de Recitales y Música de Cámara y en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical.

También los tres conciertos de la Temporada 2025-26 que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El primero, los días 5 y 6 de marzo, bajo la batuta del maestro Vasily Petrenko y con el virtuosismo del pianista Behzod Abduraimov; el segundo, los días 19 y 20 de marzo, dirigido por Thierry Fischer, en compañía del solista de guitarra Rafael Aguirre; y el tercero, que se celebrará los días 25 y 26 de marzo, bajo la dirección del mismo director y con el violinista sueco Daniel Lozakovich.

La Orquesta viajará hasta Bilbao para participar en el Festival Musika - Música 2026, donde ofrecerá dos conciertos dirigidos por Vasily Petrenko, los días 7 y 8 de marzo, con la participación del solista de clarinete Pablo Barragán en el primero de ellos.

Dentro del programa de intercambio con la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León viajará al Palacio de la Ópera de A Coruña para interpretar un concierto con Thierry Fischer en el podio y acompañada del violinista Roman Simovic.