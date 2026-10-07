La red ciclista del Cerrato palentino incorpora 24 itinerarios y tres puntos de encuentro con más de 140 kilómetros

Armisén junto al alcalde y el diputado en su recorrido por Villamuriel. - DIP PALENCIA

PALENCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red ciclista del Cerrato palentino incorpora un toral de 24 itinerarios y tres puntos de encuentro con más de 140 kilómetros, con recorridos de entre 24 y 142 kilómetros que corresponden a las modalidades de carretera, gravel y BTT.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, junto al diputado de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deportes, Francisco Pérez, y el alcalde de la localidad, Roberto Martín, han visitado este miércoles en Villamuriel de Cerrato el estado de uno de los tres puntos de encuentro incluidos.

Los itinerarios parten principalmente de Astudillo, Baltanás y Villamuriel de Cerrato y conectan con otros municipios del entorno, entre ellos Dueñas, Tariego de Cerrato y Venta de Baños, además de que las rutas permiten recorrer diferentes espacios y elementos del paisaje del Cerrato, entre ellos viñedos, barrios de bodegas, chozos de pastores y colmenares.

Los recorridos pueden consultarse y descargarse mediante códigos QR y dispositivos GPS, además de que hay determinados puntos que cuentan también con señalización direccional y elementos informativos vinculados a lugares de interés ciclista.

Los tres puntos de encuentro disponen de zonas estanciales, pérgola cubierta, paneles informativos, aparcabicis, zona de lavado y equipamiento para el mantenimiento y reparación básica de bicicletas.

Los espacios de Villamuriel de Cerrato y Baltanás incorporan además plazas de aparcamiento destinadas a facilitar la carga y descarga de bicicletas transportadas en vehículos.

La ubicación de los tres puntos permite establecer conexiones con diferentes ámbitos del territorio. Villamuriel de Cerrato se sitúa junto al entorno del Canal de Castilla; Baltanás conecta con el paisaje de los páramos y el Barrio de Bodegas; y Astudillo permite enlazar los recorridos del Cerrato con el entorno de Tierra de Campos.

La red se incorpora a la estrategia provincial de cicloturismo 'Cyclope', que reúne itinerarios de carretera, gravel y BTT en la provincia de Palencia. Parte de los recorridos discurre por espacios incluidos en la Red Natura 2000, entre ellos los ZEC Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo, Montes del Cerrato y Riberas del río Pisuerga y afluentes, así como la ZEPA Camino de Santiago.

Las zonas correspondientes a los tres puntos de encuentro se encuentran fuera de estos espacios protegidos.