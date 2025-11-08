La Red de Conjuntos Históricos de CyL, Trycsa, Prada a Tope y Benito Arnáiz, galardonados con los Premios AR-PA

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, la empresa TRYCSA, el empresario berciano José Luis Prada, de Prada a Top y el etnólogo Benito Arnáiz Alonso han sido distinguidos con los Premios Internacionales AR-PA Turismo Cultural 2025, organizados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta para reconocer la excelencia en la conservación, innovación y gestión del patrimonio cultural.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Sala Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, en el marco de la feria AR-PA Turismo Cultural 2025, que se celebra del 13 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid.

Durante el acto se entregarán también los Premios AR-PA 2024, cuya gala fue aplazado el pasado año debido a la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, así como el primer Premio Startup AR-PA 2025.

El Premio AR-PA 2025 en la categoría Entidad ha sido concedido a la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León por su labor ejemplar en la coordinación, promoción y defensa del patrimonio urbano e histórico de los 47 municipios que integran la Comunidad, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El jurado ha valorado que esta red, que se formalizó como asociación en 2018, representa "un ejemplo de gestión colectiva del patrimonio" y que se implementa como un instrumento "relevante" para articular el patrimonio histórico de los pequeños y medianos municipios de Castilla y León, muchos de ellos en zonas rurales, con retos de lucha contra la despoblación y de mantenimiento de su tejido histórico, de dinamización cultural y artística.

En la categoría Empresa, el galardón recae en Trycsa (Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A.), por "su extensa y consolidada trayectoria en la restauración, conservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural del Castilla y León y del conjunto de España".

Desde su fundación en Valladolid en 1977, ha ejecutado más de 1.300 intervenciones en 457 bienes culturales, entre ellos la muralla de Almazán (Soria) o el claustro de la Catedral de Segovia, integrando oficios tradicionales con tecnología avanzada y criterios de sostenibilidad.

El Premio AR-PA 2025 en la categoría Personalidad reconoce al empresario leonés José Luis Prada Méndez, Prada a Tope, por su "extraordinaria contribución al desarrollo, promoción y conocimiento del Bierzo, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y enogastronómico de la comarca".

El jurado resalta su papel como "embajador del Bierzo y de Castilla y León", y subraya su trayectoria marcada por la autenticidad, el trabajo constante y el compromiso con su tierra, desde la creación de La Moncloa de Cacabelos y el Palacio de Canedo.

Por último, el Premio Honorífico AR-PA 2025 se ha concedido al etnólogo Benito Arnáiz Alonso como reconocimiento a su trayectoria profesional dedicada a lo largo de décadas al ámbito del patrimonio cultural en Castilla y León, especialmente desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.

PREMIOS AR-PA 2024

La ceremonia, que arrancará con la lectura de las conclusiones del Congreso Internacional AR-PA 'En Mitad del Campo', tendrá primero como protagonistas a los galardonados con los premios AR-PA 2024.

Así, subirá al escenario un representante de la Fundación Iberdrola España para recibir el Premio AR-PA Entidad 2024 por su "labor continuada y relevante en la conservación, restauración, puesta en valor e innovación del patrimonio cultural de Castilla y León", a través de proyectos como el Plan de Intervención Románico Atlántico, los convenios en el marco del Plan PAHIS 2020 o la creación del Hub de Innovación Cultural para impulsar la innovación cultural en el Monasterio de Santa María de Valbuena, junto a la Fundación Las Edades del Hombre.

La UTE InSitu y Sabbia recogerá el premio en la categoría Empresa por "su sobresaliente" intervención en la restauración de la Ermita de San Saturio (Soria), una actuación que destaca por su rigurosidad técnica, su enfoque de mínima intervención, la coordinación ejemplar entre instituciones y su alto impacto social y patrimonial.

El Premio AR-PA 2024 Personalidad distingue al Padre Miguel Ángel González, carmelita descalzo, por su "extraordinaria labor personal" en la conservación, restauración, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural de Castilla y León, y en especial por su liderazgo en Alba de Tormes, mediante la restauración del convento de Santo Juan de la Cruz, la dirección del museo Carmus, y el histórico acto de apertura del sepulcro de Santa Teresa.

I EDICIÓN PREMIO STARTUP COMPETITION

La edición de AR-PA Turismo Cultural 2025 incorpora por primera vez la Startup Competition, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte junto a Artgonuts, para reconocer y dar visibilidad a las startups más innovadoras que están transformando el ámbito del patrimonio cultural a través de Inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, análisis de datos, conservación digital, nuevas formas de mediación cultural.

El jurado elegirá un único proyecto ganador de entre las startup finalistas: Aumentur, Baukunst Arquitectura y Patrimonio Virtual SL, Caronte, Tifloactiva Innovación, Enraigo Internacional, Twin Pixel Estudio, E4.0 y Oiga Studio. Valorará su impacto en la digitalización, accesibilidad y sostenibilidad cultural.

El evento contará como cierre con la actuación de 'Dúo al aire', formado por el guitarrista flamenco Raúl Olivar y el pianista Miguel Ángel Recio.