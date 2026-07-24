La Red de Embajadores del Ayuntamiento de Valladolid casi se duplica en seis meses y llega ya a 245 miembros

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a una de las participantes en el encuentro de la Red de Embajadores. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid ha reunido este viernes en las instalaciones de la Fundación Eusebio Sacristán en el Pinar de Antequera a más de 60 profesionales de la Red de Embajadores de Valladolid, que según se ha destacado ha pasado de unos 130 miembros a finales de 2025 a 245 actualmente.

Todos ellos, han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, mantienen "un estrecho vínculo con Valladolid", y "quieren contribuir al desarrollo de la ciudad y aportan su talento en distintas actividades" en 42 países, siete más que a finales de año, y así lo han puesto de manifiesto en un segundo encuentro, tras el producido en diciembre.

Se trata de profesionales vallisoletanos que residen en el extranjero y "trabajan en algunos de los principales centros económicos, empresariales, científicos y académicos del mundo".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, además de agradecer la generosidad de estos profesionales, ha destacado que la Red de Embajadores "no sólo ayuda a posicionar Valladolid como destino turístico o cultural, sino como lugar atractivo para invertir, emprender, investigar, trabajar y vivir".

También se considera que "puede abrir puertas a colaboraciones, inversión, transferencia de conocimiento, internacionalización empresarial y captación de talento cualificado".

Con este 'Encuentro de Verano', el Ayuntamiento de Valladolid destaca que "reafirma su compromiso" con una Red que forma parte del plan de acción de Valladolid Now con el objetivo de "continuar captando profesionales y ayudar a la internacionalización de las empresas vallisoletanas".

En este sentido, Carnero ha subrayado que "desde el inicio, la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones funde talento, empresa, universidad y administraciones públicas, en un auténtico punto de encuentro gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Valladolid y CEOE Valladolid, con un papel cada vez más relevante en la proyección internacional, la atracción de oportunidades y el desarrollo económico de Valladolid".

Por su parte, el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, también presente en este encuentro, ha manifestado que "la Red del Talento Vallisoletano en el Exterior, integrada en la Red de Embajadores de Valladolid, debe convertirse en una herramienta útil y cercana para nuestras empresas".

"FAROS"

En el encuentro se ha compartido una de las principales novedades de la Red como se ha señalado la creación de la figura de los 'Faros', profesionales vallisoletanos de referencia que desarrollan su carrera "en mercados internacionales estratégicos", que actuarán como "anfitriones en un camino de ida y vuelta".

Por un lado, serán "punto de apoyo para las empresas de Valladolid interesadas en impulsar su internacionalización" y, por otro lado, "serán la puerta de entrada para proyectos interesados en emprender en la ciudad".

Los cinco primeros 'Faros de la Red', que han estado presentes a través de conexión online, serán María Moreno, que trabaja en Sudáfrica; David García, en Alemania; Víctor Escolar, en India; Cristina Rivas, en Singapur; y Salvador Moreno, en México, considerados "profesionales con una sólida trayectoria internacional que ponen su experiencia y su red de contactos al servicio del desarrollo económico de Valladolid.

Carlos Magdaleno ha destacado la creación de estas figuras, "pensadas para establecer en las dos direcciones, tanto apoyar a las empresas vallisoletanas en su internacionalización como identificar proyectos, inversión y talento que puedan encontrar en Valladolid un lugar adecuado para desarrollarse".

La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con CEOE Valladolid, "aliado estratégico de la Red para reforzar la conexión entre el talento vallisoletano en el exterior y el tejido empresarial de la ciudad", para buscar nuevas oportunidades de internacionalización, inversión y crecimiento.

Durante el acto se han entregado nuevas tarjetas personalizadas de la Red de Embajadores de Valladolid, una acreditación nominativa que reconoce la pertenencia a esta comunidad internacional y simboliza el compromiso de cada embajador con la promoción de Valladolid. Las personas que no han podido asistir la recibirán por correo postal.

La jornada ha contado con una conferencia de Julio Ceballos Rodríguez, consultor de desarrollo de negocio internacional, escritor y uno de los mayores especialistas españoles en el mercado chino y en el impacto de China en la economía y la geopolítica mundial. Con más de dos décadas de actividad profesional en Asia, en su charla 'Redes y talento en el nuevo orden mundial: oportunidades y desafíos'.

Ceballos ha subrayado el papel que desempeñan las redes profesionales y el talento internacional en un contexto global marcado por profundos cambios económicos y geopolíticos.

OFICINA VIRTUAL DE ATENCIÓN AL EMBAJADOR

Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha la Oficina Virtual de Atención al Embajador, un espacio concebido para mantener un contacto más directo y permanente con los embajadores de cara a facilitar la comunicación y reforzar el vínculo entre la ciudad y quienes desarrollan su trayectoria profesional fuera de ella.

Porque el propósito es que la Red de Embajadores no sea simplemente una base de datos de profesionales ni una agenda de contactos, sino una auténtica comunidad. "Una red viva, cercana y útil, donde compartir talento, generar oportunidades, impulsar proyectos y mantener siempre abierta esa conexión entre Valladolid y sus embajadores, estén donde estén", han concluido.