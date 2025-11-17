La Red Rural de Servicios Sociales de Diputación de Valladolid celebra sus 25 años con 217 usuarios de 75 pueblos

El presidente de la Dipuatación de Valladolid, Conrado Íscar, (d) en la inauguración del Encuentro de Familias de Personas con Discapacidad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado este lunes el Encuentro de Familias de Personas con Discapacidad, un foro en el que "familias y usuarios puedan intercambiar experiencias" y que además conmemora el 25 aniversario de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad.

Iscar ha asegurado que cuando hace 25 años la Diputación de Valladolid puso en marcha esta Red Rural "acertó" porque a día de hoy atiende a 217 usuarios de 75 localidades" unos datos "determinantes que muestran a las claras el esfuerzo que se hace".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha agradecido a todos los familiares de la Red Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad que se han aproximado hoy hasta el espacio La Granja para la celebración de esta jornada de convivencia.

El presidente ha recordado que hace un cuarto de siglo la Diputación puso en marcha "un modelo pionero con un objetivo claro: garantizar una atención cercana, coordinada y de calidad en todos los rincones del medio rural de nuestra provincia", y ha aseverado que que esta red "ha sido, y sigue siendo, clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y centrada en las personas".

Asimismo, Íscar ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con esta Red y ha explicado que cada día catorce furgonetas recorren más de 2.800 kilómetros para desplazar a los usuarios y " asegurar que nadie se quede atrás por vivir en un pueblo pequeño".

Conrado Íscar se ha referido al Proyecto de Vida, ya iniciado con 15 personas, y la inserción laboral a través de la elaboración de productos artesanales bajo la marca 'Campechano', y ha agradecido el trabajo de profesionales, entidades del Tercer Sector y familias, porque, son, según sus propias palabras "ejemplo de superación y de vida para toda la sociedad".

El Encuentro ha servido como punto de reunión e intercambio entre familias, profesionales y distintos agentes implicados en la Red Rural Integrada, con el objetivo de reflexionar sobre los retos presentes y futuros de las personas con discapacidad en el medio rural.

Durante la jornada se ha proyectado el vídeo conmemorativo '25 años en Red', que repasa la evolución y consolidación del servicio desde su creación.