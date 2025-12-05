RedBici 2025 premia al Ayuntamiento de Valladolid por la extensión de Biki a municipios del alfoz

Archivo - Bicicletas de préstamo de 'Biki' en Valladolid. - @OSCAR_PUENTE_ - Archivo

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici) ha reconocido al Ayuntamiento de Valladolid por la gestión del Servicio municipal de alquiler de bicicletas, Biki, y su extensión a municipios el alfoz como Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el Consistorio ha sido reconocido por esta red de administraciones públicas que apuestan por impulsar la bicicleta como medio de transporte.

El galardón corresponde a la categoría de 'Gobernanza compartida de las políticas de la bicicleta', por la extensión del servicio BIKI a los municipios del alfoz, con estaciones en Santovenia de Pisuerga, La Cistérniga, y, según recuerdan fuentes municipales, "próximamente en Zaratán", como se anunció hace casi dos años si bien todavía no ha llegado a concretarse el despliegue de estaciones en la localidad.

Según el comunicado, se destaca el carácter "innovador" del proyecto por integrar "nuevas estaciones y conectándolas mediante carriles bici interurbanos".

El galardón ha sido otorgado por "un jurado de prestigio compuesto por cinco referentes en el ámbito de la movilidad sostenible y la ciclomovilidad urbana" como el coordinador técnico de RedBici, Benjamí Aguilar; la responsable de la Oficina de la Bicicleta en España, Sheila Ferrer; la coordinadora de EuroVelo en España y formadora de RedBici, Belén Calahorro; secretario general de AMBE, Jesús Freire; y el doctor en movilidad sostenible y consultor independiente Manuel Calvo.

Este comité, han explicado, "ha valorado la calidad, impacto real, innovación, replicabilidad y participación del proyecto, destacando su carácter pionero y su contribución a la cohesión territorial".

La candidatura premiada, presentada por el Ayuntamiento de Valladolid, consiste en la extensión del servicio Biki a los municipios del alfoz, con estaciones en Santovenia de Pisuerga, La Cistérniga, y próximamente en Zaratán.

Estas actuaciones se acompañan de la construcción de carriles bici interurbanos seguros, creando un eje ciclista con servicio de bicicleta pública integrada única y pionera en España.

Entre los objetivos del proyecto, han apuntado las mismas fuentes, se encuentran "facilitar la movilidad ciclista entre Valladolid y su entorno de forma sostenible, reducir el uso del vehículo privado en desplazamientos intermunicipales, promover la intermodalidad con transporte público y fomentar hábitos de movilidad activa y saludable".

La iniciativa ha contado con financiación compartida entre los Ayuntamientos de Valladolid, Santovenia de Pisuerga, La Cistérniga y Zaratán, la Junta de Castilla y León, fondos europeos Next Generation y la colaboración de ADIF.

Cabe recordar que el servicio de Biki se puso en marcha en febrero de 2023, durante el anterior mandato municipal, cuenta con más de 15.000 usuarios, 861 y 98 estaciones

NIVELES DE USO "EQUIPARABLES" A LA CAPITAL

En sus primeros meses, las nuevas estaciones han registrado niveles de uso equiparables a una estación de Valladolid, confirmando la alta aceptación ciudadana.

El proyecto se considera "replicable en otros municipios del alfoz" y se enmarca en la estrategia de descarbonización y movilidad sostenible de la ciudad.

Este premio, han destacado desde el Ayuntamiento, "reconoce el esfuerzo conjunto de varias administraciones y la apuesta decidida por una movilidad más limpia, segura y saludable" y supone que "Valladolid se convierte en referente nacional en movilidad ciclista metropolitana".