La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la manifestación por el 25N en Valladolid - PHOTOGENIC/CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a la diputada del PP y número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, de representar "la caverna" y una España que "ya no existe" después de sus declaraciones en las que ha afirmado "ninguna mujer con sentido de su propia dignidad puede votar al Partido Socialista".

En declaraciones a los medios antes de participar en Valladolid en la concentración con motivo del 25 de noviembre, la titular de Igualdad ha vinculado estas palabras con otras declaraciones recientes de la diputada 'popular'.

"Esta señora es la misma que hace dos días decía que vinieran los migrantes para trabajar y que las mujeres se quedaran en casa para parir", ha señalado, al tiempo que ha aseverado que estas posiciones suponen "un retroceso a la caverna" y ha asegurado que Álvarez de Toledo "representa una España que ya no existe afortunadamente".

Redondo ha defendido los avances alcanzados en las últimas décadas en materia de derechos de las mujeres y ha subrayado que "las mujeres han luchado muy duramente en estos últimos 50 años por conquistar la libertad, por avanzar en derechos y luchar contra la violencia de género".

En este sentido, la ministra ha rechazado el modelo que plantea Álvarez de Toledo y ha asegurado que "ese cuento de la criada que pretende en España no se va a hacer realidad afortunadamente".

Asimismo, ha situado las próximas elecciones generales en este debate y ha augurado que "el 29 de noviembre habrá muchos votos socialistas, afortunadamente, que permitirán contar con un gobierno en España que mantenga los avances en derechos".