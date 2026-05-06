Redondo asegura que las CCAA están "satisfechas" tras el reparto de 142,5 millones para el Plan Corresponsables en 2026

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, a su llegada al acto-homenaje dedicado a las mujeres imprescindibles de la lucha vecinal en Valladolid, en el Centro Cívico Pilarica, a 6 de mayo de 2026, en Valladolid - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles para el reparto de 142,5 millones destinados al desarrollo del Plan Corresponsables en el año 2026, con el que se busca "achicar la brecha de cuidados" que "todavía es muy importante", al tiempo que ha asegurado que las autonomías están "satisfechas" ante el "esfuerzo presupuestario" del Ejecutivo central.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto-homenaje dedicado a las mujeres imprescindibles de la lucha vecinal en Valladolid, la titular de Igualdad ha destacado que el Plan Corresponsables tiene como objetivo favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

"Creo que todas las comunidades autónomas están satisfechas porque un año más hemos mantenido ese esfuerzo presupuestario importante", ha subrayado la ministra, quien ha recordado, ante "alguna crítica absolutamente injusta", que con el gobierno de Pedro Sánchez las autonomías, y en concreto Castilla y León, han recibido "nada más y nada menos que 13.500 millones, además de 3.600 millones de ahorro de deuda".

Esto supone un "récord absoluto" en cuanto a la financiación de las comunidades autónomas en general y a Castilla y León en particular, ha sostenido la titular de Igualdad.