Redondo defiende la respuesta del Gobierno frente al "modelo" de Mazón y pide "prudencia" ante la investigación

VALLADOLID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la respuesta y la gestión del Gobierno central ante el apagón del pasado lunes 28 de abril y ha comparado esta actuación con la del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la DANA con "consecuencias terribles", al tiempo que ha pedido "prudencia" al hablar de posibles causas de esta caída de la red eléctrica ante la investigación actual.

Redondo se ha referido a este asunto en Valladolid, donde ha participado en la manifestación convocada por UGT y CC.OO con motivo del 1 de Mayo, y ha trasladado a la ciudadanía que actualmente hay "multitud de datos" que están en investigación y análisis en torno a la situación que se vivió el lunes.

"Hay que ser prudentes, no vamos a adelantar absolutamente ninguna consideración hasta no tener bien investigados los elementos que han producido este apagón", ha defendido Redondo, quien, no obstante, ha subrayado que España ha estado "a la altura". "El civismo, la respuesta ciudadana, el cómo la ciudadanía ha respondido a este momento de crisis ha sido realmente ejemplar, somos ejemplo en el mundo de cómo hemos reaccionado como ciudadanía y también como gobierno, hemos reaccionado inmediatamente", ha defendido.

En este punto, la ministra ha situado frente a la acción "inmediata" del Ejecutivo central el "modelo" de Valencia como alternativa. "La gente busca, compara y creo que se queda con esta respuesta de un Gobierno responsable, que está en todo momento al pie de solucionar los problemas y no un modelo como el de Mazón en Valencia, que ya sabemos qué consecuencias dramáticas y terribles ha tenido", ha relatado.

Redondo ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, sobre un posible "ciberataque" y ha rechazado elucubraciones sobre las causas hasta no tener el resultado de todos los análisis pertinente. "Estamos en ese análisis y cuando lo tengamos, desde luego, con transparencia absoluta comunicaremos a la ciudadanía", ha garantizado.

En torno al debate reabierto ahora sobre la función de las centrales nucleares la ministra ha defendido que el coste de estas infraestructuras es "elevadísimo para la ciudadanía, para el futuro y para las generaciones venideras".