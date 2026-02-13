Redondo ratifica la voluntad "firme" para llevar al Parlamento la ley de violencia vicaria y evitar otro "caso Bretón"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, tras una reunión para analizar la violencia de género en la Comunidad. - CLAUDIA ALBA-EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que hay una "voluntad política firme" para llevar al Parlamento la ley contra la violencia vicaria y evitar que vuelva a producirse un "caso Bretón".

Redondo se ha expresado así después de una reunión que ha mantenido en Valladolid con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género para analizar la situación de esta cuestión en la Comunidad.

En este contexto, la titular de Igualdad ha recordado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género obliga a elaborar una ley de violencia vicaria, que ha afirmado que será "novedosa" y "referencia a nivel mundial" porque no existe ninguna de estas características, lo que requiere un "esfuerzo máximo" por conciliar los distintos intereses y también por la respuesta ciudadana.

"Estamos en contacto con las asociaciones, queremos dar respuesta a las necesidades que se han detectado", ha afirmado Ana Redondo, quien ha señalado que lo que pretenden con esta ley es que "no vuelva a suceder un caso Bretón y la posibilidad de "revictimizar, de hacer más daño a la víctima, incluso desde la cárcel, sea absolutamente sacada de la realidad".

La ministra ha explicado que se trabaja en la ley desde hace más de un año, prácticamente desde que se firmó el Pacto de Estado en febrero de 2025 y se ha mostrado "optimista" ante la "firme" voluntad política de llevar el texto al Parlamento, donde ha apuntado que habrá tiempo para que se enmiende y "se incorporen otras sensibilidades y otras visiones".

En esta línea, ha añadido que "lo importante" es que sean capaces "de dar desarrollo, de dar satisfacción al pacto de Estado que tanto costó" y que es un "importantísimo" para seguir avanzando contra la violencia de género. "Y esta es una ley, desde luego, que avanza en el Pacto y avanza en esa voluntad compartida de generar una sociedad libre de violencias", ha añadido.