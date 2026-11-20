1135921.1.260.149.20261120151552 La ministra de Igualdad y cabeza de lista al Congreso, Ana Redondo, y la actriz Lola Herrera participan en 'Diálogos en defensa de la Democracia', a 20 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha cuestionado las declaraciones de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que planteó que España necesita "inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés", ya que considera que esto significa que las "mujeres tengan que quedarse en casa para tener hijos", ya que este planteamiento conecta con unos roles tradicionales que limitaban el proyecto vital de las mujeres.

De esta forma se ha expresado la titular de Igualdad durante un coloquio celebrado en Valladolid junto a la actriz vallisoletana Lola Herrera, en el que ambas han repasado la evolución de los derechos de las mujeres y los riesgos de retroceso en materia de igualdad.

La ministra ha explicado que las palabras de Álvarez de Toledo le hicieron recordar la situación de su propia madre, a quien ha definido como una mujer con capacidades para haber desarrollado un proyecto profesional pero que no tuvo esa posibilidad.

"Cuando he escuchado eso, he recordado a mi madre y la verdad es que no quiero para mis hijas aquella incapacidad que tuvo ella para expresar su proyecto de vida", ha afirmado Redondo, quien ha considerado que su madre "no pudo desplegar todas sus capacidades" al asumir el cuidado de sus hijas, su marido y toda la familia.

En este sentido, durante el coloquio ha subrayado la importancia de que las mujeres tengan un trabajo fuera del hogar, al considerar que disponer de ingresos y de una actividad profesional permite "echar a andar solas" y no depender de otra persona.

En la conversación, Redondo ha situado estas reflexiones en el contexto de los "roles y estereotipos tradicionales", que estaban "fuertemente arraigados" en generaciones anteriores.

La titular de Igualdad también ha advertido de que las mujeres todavía afrontan desigualdades vinculadas a los cuidados y a la brecha salarial.

Así, ha señalado que la brecha salarial se sitúa actualmente en torno al 16 por ciento, después de haber alcanzado niveles del 30 por ciento, y ha defendido que todavía existe una "brecha de cuidados" que hace que las mujeres continúen asumiendo una parte importante de las responsabilidades familiares.

Por su parte, Lola Herrera ha coincidido en reivindicar la independencia de las mujeres y ha defendido que "una de las cosas importantísimas es que las mujeres tengan trabajo fuera de casa", porque eso les proporciona "la posibilidad y la independencia" para poder vivir por sí mismas.

La actriz ha relacionado esta autonomía con la capacidad de las mujeres para no tener que permanecer en relaciones o situaciones que no desean.