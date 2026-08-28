Se reduce un 0,2% las ventas del comercio al por menor en julio y sube un 1,9% la ocupación

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León se redujeron un 0,2 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior, igual que la media (2,4 por ciento) y quinto peor dato en la evolución nacional, según los datos difundidos este viernes por el INE y recogidos por Europa Press.

Por su parte, en lo que va de año las ventas del comercio minorista han crecido un dos por ciento en Castilla y León, cuatro décimas por encima de la media (1,6 por ciento).

Las ventas minoristas a precios constantes subieron en tasa anual en 16 comunidades autónomas en julio y bajaron en una.

Respecto a la ocupación, la empleabilidad del sector del comercio al por menor creció un 1,1 por ciento en Castilla y León en términos interanuales, cuando en España bajo un 0,1 por ciento, y subió un 1,2 por ciento en comparación con el mes anterior, una décima más en este caso que la media.

En lo que va de año la ocupación ha crecido un 1,3 por ciento en Castilla y León, más del doble que en España (0,6 por ciento).