La reforma de la cubierta del polideportivo de San Amaro de Burgos se eleva a 280.000 euros

El gerente de Instalaciones Deportivas, Raúl Yudego, la alcaldesa, Cristina Ayala, y la concejala de Deportes, Carolina Álvarez. - EUROPA PRESS

BURGOS 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha visitado este viernes las instalaciones deportivas del complejo de San Amaro donde el Ayuntamiento está llevando a cabo las obras de reforma integral de la cubierta del polideportivo con un presupuesto de 280.000 euros.

La intervención busca "solucionar los problemas estructurales de goteras y filtraciones" que afectaban al recinto, especialmente tras la instalación de placas solares.

Ayala ha subrayado durante la visita que esta obra forma parte de un plan de inversiones "sostenido" durante el actual mandato y ha recordado que trabajan para mejorar y garantizar "instalaciones de calidad".

Entre las actuaciones recientes, la regidora ha destacado el cambio del pavimento de la pista interior, y la rehabilitación de la piscina cubierta Sobre el polideportivo de San Amaro, se ha confirmado que los trabajos de sustitución de la cubierta se compatibilizarán con el uso de la instalación, gracias a las redes de protección instaladas para garantizar la seguridad de los usuarios.

El plazo de ejecución prevé la finalización de los trabajos para finales de septiembre. En relación con la piscina exterior, el equipo de Gobierno ha avanzado que su apertura es inminente.

Pese a las complicaciones administrativas iniciales, el ritmo de los trabajos permitirá su uso antes de lo previsto y, aunque la fecha inicial era de mediados de agosto, gracias al esfuerzo de la empresa adjudicataria, los burgaleses la podrán disfrutar "durante todo el verano", ha asegurado la alcaldesa.

Estas inversiones responden a un aumento constante en la demanda de servicios deportivos, que ha llevado a la ciudad a registrar cifras récord tanto en abonos como en entradas a las instalaciones municipales.