Refuerzo de agentes de Guardia Civil y controles durante el puente

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León "refuerza" la presencia de agentes de la Guardia Civil y de controles, tanto de velocidad como de drogas y alcohol, durante este puente ante el "preocupante" aumento del 37 por ciento de fallecidos en las carreteras de la Comunidad.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que ha mantenido esta mañana un reunión con los responsables de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Sector de Tráfico de la Guardia Civil para analizar las causas de la evolución de los accidentes con víctimas mortales en esta comunidad autónoma.

Un encuentro en el que ha estado presente la subdelegada en Valladolid, Alicia Villar, la coordinadora autonómica de la DGT, Inmaculada Matías, y el jefe accidental del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Óscar Rúa.

En este sentido, Barcones ha apuntado que desde 2016 no había habido un puente "tan largo" como el actual. Así, la previsión de desplazamientos que maneja la Delegación es de 1,4 millones en las carreteras de la Comunidad, "un once por ciento" de los previstos en el país desde el pasado viernes y hasta el domingo 18.

La delegada ha explicado que se ha desplegado un positivo que cuenta con "todos los medios disponibles" de la Dirección General de Tráfico, más de un millar de personas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, funcionarios de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera. "A estos medios humanos hay que sumar los medios técnicos disponibles en Castilla y León para estos días, que incluyen 86 radares fijos (24 de ellos de tramo), 97 móviles de control de velocidad, además de un helicóptero, dos drones, 24 cámaras, tres motocicletas y una furgoneta camuflada para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad", ha añadido.

No obstante, ha pedido a la sociedad "ser cómplice" de los agentes y "cumplir las normas y prescripciones de seguridad vial que salvan vidas" durante estos días, más si cabe, porque las predicciones meteorológicas apuntan a una conducción "bajo condiciones adversas".

Además, desde hoy y hasta el domingo se pondrá en marcha una campaña de control y vigilancia de alcohol y drogas, ya que estos factores concurren en el ocho por ciento de los accidentes con víctimas mortales. "La única tasa segura es la 0,0", ha incidido para apuntar que el año pasado se "sacaron de la carretera" a más de 3.000 conductores positivos en alcohol.

Barcones ha desgranado las cifras de siniestralidad vial hasta el 30 de noviembre del presente año, donde se han contabilizado un total de 123 muertos en vías interurbanas, 33 más --un 37 por ciento-- que el último año con movilidad sin restricciones por la Covid.

Al hilo de estas palabras, la delegada ha apuntado que el 78 por ciento de los accidentes con víctimas mortales han ocurrido en carreteras convencionales. De ellas 37, son titularidad de la comunidad autónoma; 32, estatal, y 14 en carreteras provinciales adscritas a las diputaciones. En total 83 accidentes con 95 fallecidos.

También ha descrito que, por tipo de vehículos, en el 59 por ciento de los accidentes mortales estaban implicados turismos, el 13 por ciento las motos, un diez por ciento furgonetas, ocho por ciento los camiones y un dos por ciento ciclistas. "La noticia positiva es que ha descendido el número de víctimas de colectivos vulnerables como ciclistas y motoristas", ha añadido.

Además, el 72 por ciento de las víctimas son el conductor, el 78 por ciento son hombres y el 30 por ciento tiene más de 65 años. Además el 46 por ciento son colisiones, cifra idéntica a la salida de carretera y el siete por ciento restante son atropellos --nueve víctimas--.

En cuanto a los factores concurrentes, Barcones ha explicado que en el 53 por ciento la causa ha sido la distracción, el 15 la velocidad inadecuada y en un ocho por ciento alcohol. "Ha sufrido mejoría el factor de no llevar cinturón de seguridad", ha ahondado.

En este sentido, ha explicado que llevarán a cabo acciones de refuerzo en dos líneas: concienciación y refuerzo de la presencia de agentes y controles. "Se van a reforzar las campañas de prevención y se va a intensificar la vigilancia en todas las provincias de Castilla y León, pero especialmente en Burgos, Ávila y Soria", ha continuado.

HUELGA BOLÍGRAFOS CAÍDOS

Barcones ha apelado a la "profesionalidad" de los agentes de la Guardia Civil para "aplicar la ley", después de que la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) haya propuesto a los 1.300 guardias civiles de la Agrupación de Tráfico en Castilla y León que sensibilicen a los conductores antes que sancionarle después de "saber" que la Guardia Civil de Tráfico "será expulsada de Navarra", como comunicaron ayer

"Cualquier asociación puede reivindicar a nivel laboral lo que considere, pero la dinámica la marca el Gobierno y la Guardia Civil, y lo que marca es que ante unas cifras como las de Castilla y León lo que no cabe es no hacer nada y ser un observador de una situación tan crítica. El hecho de hacer controles y sancionar lo marca la ley, no ninguna asociación, y la Guardia Civil cumple la ley", ha añadido.

Por último, ha valorado las últimas medidas aprobadas por el Gobierno para "favorecer" la incorporación de la mujer al Instituto Armado y que han sido criticadas por asociaciones del cuerpo. "Lo que hace el Gobierno es remover todas las trabas para garantizar la igualdad y que la incorporación de la mujer sea real y efectiva", ha añadido.