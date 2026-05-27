Refuerzo de la plantilla de la policía en Medina, con envío de la UPR, para la celebración del 'Toro de la Feria'

Refuerzo de la plantilla de la policía en Medina del campo para la celebración del 'Toro de la Feria' - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

Responsables de Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento han mantenido una reunión para coordinar la seguridad del festejo

MEEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional reforzará la plantilla de la Comisaría de Medina del Campo y enviará desde Valladolid efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción -UPR- para garantizar la seguridad en el recorrido del 'Toro de la Feria', un encierro urbano de tres toros y la capea posterior en la Plaza de Toros previstos para el próximo día 6 de junio, tal y como se ha acordado durante la reunión de coordinación mantenida este miércoles entre responsables de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento medinense.

Los agentes de la Policía Nacional estarán presentes en distintos puntos de trayecto y contarán con unidades móviles dispuestas para seguir a cualquier res que pueda salir del recorrido urbano, con sirenas de emergencia para advertir del peligro a las personas que puedan transitar la zona. El encierro parte a las 19.00 horas de la confluencia de las calles Artillería, Carreras y Rafael Giraldo y recorrerá los 700 metros que separan este punto de la Plaza de Toros, por la Avenida de Portugal.

La fase de alerta se activará una hora antes del comienzo, a las 18.00 horas, y la de emergencia en el momento en que se suelte el primer toro, en torno a las 19.00, y hasta que concluya la capea, como así se ha acordado durante este encuentro preparatorio que ha sido dirigido por el secretario general de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Francisco Javier Pérez, y el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez.

Los tres toros se desencajonarán sucesivamente: cada uno iniciará el recorrido cuando el anterior haya alcanzado la Plaza de Toros. Todo el recorrido se protegerá con el sistema de talanqueras y doble vallado y se limitará la circulación de vehículos en las calles adyacentes.

En caso de que un toro salga del trazado, se ha establecido un código de alerta mediante toque de campanas de la Colegiata de San Antolín para avisar a la población. Así, cuando la res se escape del recorrido urbano, se avisará con un repique de campanas de treinta segundos, que se repetirá cada tres minutos hasta que la res sea controlada o salga al campo, pero si la res sale de la población, se cambiaría por toques de campana en grupos de dos, con un espacio pequeño de tiempo entre cada grupo, a lo largo de treinta segundos, cada cinco minutos hasta que la res sea controlada.

La Junta local de Seguridad ha coordinado los servicios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la Policía Local, además de los servicios de Protección Civil y de asistencia sanitaria y los sistemas de comunicación con el Centro de Coordinación, dependiente del Ayuntamiento. También han revisado los desvíos de tráfico alternativos para salvar la zona del encierro.