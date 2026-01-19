Los regantes del Páramo Bajo acuerdan una serie de reuniones con la CHD y avisan que exigirán no pagar "ni un céntimo"

La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, y el presidente del Sindicato de Riego de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo tras la reunión de este lunes a las puertas de la CHD. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora han abandonado la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tras acordar una serie de reuniones que comenzarán el próximo miércoles, 21 de enero, y en las que el organismo de cuenca buscará una solución acorde a la legalidad y lo "más beneficiosa posible" para los regantes, mientras estos defenderán que se cumplan los acuerdos alcanzados en 1995 y no les toque asumir "ni un céntimo" de los costes de energía y de mantenimiento de la elevación de Villalobar.

Tras una jornada en la que alrededor de 300 miembros de la Comunidad de Regantes se han manifestado a las puertas de la sede de la CHD en Valladolid y una decena de ellos se ha atrincherado en el interior de la misma, sobre las 17.00 horas se ha llevado a cabo una reunión con la presidenta del organismo de cuenca, María Jesús Lafuente, como demandaban los manifestantes.

En el encuentro, que ha durado alrededor de una hora, los regantes del Páramo Bajo han exigido que se cumpla el acuerdo firmado en 1995 por el que los agricultores no pagarían costes por la elevación de Villalobar que se planteó como solución para el riego en la zona, un documento que ahora parece no tener la "validez suficiente" para la CHD, tal y como han denunciado desde la Comunidad.

Ante ello, la presidenta de la CHD ha asegurado tras la cita que su organismo buscará una solución para que los regantes "puedan tener un beneficio y no les cueste la energía", todo ello "siempre en cumplimiento de la legalidad". La búsqueda de la solución "más beneficiosa posible" para los regantes se abordará en una serie de reuniones que arrancarán este miércoles en la misma sede.

El presidente del Sindicato de Riego de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo, Herminio Medina, ha puesto en valor la disposición de la presidenta de la CHD y ha abogado por confiar en que esta ponga en "valor" el acuerdo de 1995 y no se plantee el pago de tasas.

"Si empiezan a negociar (sobre porcentajes de tasas), nos levantamos de la mesa. Yo el primero, y no vuelvo más", ha advertido, para subrayar que la Comunidad no aceptará pagar "ni un céntimo", pues busca mantener el "cero por ciento" planteado en el acuerdo de hace 30 años. En caso de no obtener esto, ha añadido, llevarán a cabo más movilizaciones.

Tras el encuentro con Lafuente, Medina cree que la CHD va a hacer "todo lo que pueda", si bien ha apuntado que también es cuestión de que el organismo "sepa mover" lo necesario para respetar la validez del acuerdo de manera que el tema quede "cerrado para siempre".

Por último, ha recordado, entre gritos de los manifestantes, que debido al acuerdo que les eximía de costes, se creó la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo, se han sumado jóvenes a este trabajo y se garantiza el futuro del regadío en la zona. "No nos pueden echar del campo", ha concluido.