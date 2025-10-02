Rego defiende que la ampliación de la Ley de violencia vicaria consolidará a la infancia como "sujeto activo de derecho"

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que la propuesta de ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), presentada el 1 de octubre, permitirá consolidar a la infancia "no solo como objeto de protección, sino como sujeto activo de derecho".

En este sentido, Rego ha señalado que la reforma de la norma implica "un cambio de mirada", al entender que los menores que "sufren violencia no pueden ser destinatarios pasivos de decisiones que toman otras personas sin tenerles en cuenta".

Asimismo, ha destacado que la ampliación de la Lopivi supone "garantizar que el derecho a la escucha no sea un formalismo, sino un principio real, capaz de transformar instituciones y procedimientos".

Durante su intervención, ha defendido que "el saber nunca ha sido neutro" y ha recordado que debates planteados históricamente en las universidades, como los relativos a los derechos humanos, "siguen teniendo su traslación al presente".

"Hoy todavía hay vidas a las que se les niega lo más básico: el derecho a ser reconocidas como iguales", ha añadido la ministra, quien ha apuntado que esta situación se observa "en Palestina, como testigos de un genocidio transmitido en directo, y también con la infancia migrante que llega sola a España".

Rego ha realizado estas declaraciones en la inauguración del curso académico de los másteres de la Universidad de Salamanca (USAL) en Intervención Social y Educativa con Infancia y Adolescencia y en Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global, donde ha valorado la propuesta académica en torno a la infancia y a los entornos digitales seguros y ha defendido la colaboración entre instituciones y "la importancia de que las políticas públicas tengan reflejo en el desarrollo académico y la investigación en el marco de la universidad pública".

En el acto, celebrado en el Colegio Arzobispo Fonseca, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha asegurado que la institución "apuesta por la colaboración entre administraciones para la capacitación de profesionales que favorezcan el buen desarrollo de la agenda política internacional en materia de educación, cuidado, atención y protección de las generaciones más jóvenes".

Corchado ha subrayado que estos dos títulos constituyen una respuesta "rigurosa" a los retos que plantea la realidad social, además de proyectar una mirada "crítica y transformadora hacia el futuro".

MÁSTERS

En este sentido, ha recordado que la Usal ofrece más de 80 títulos oficiales de máster y más de 90 títulos propios, dentro de una estrategia que persigue espacios de formación de "excelencia" que combinen "investigación, innovación y compromiso social", para contribuir al desarrollo de profesionales capaces de afrontar los desafíos de una sociedad cada vez "más compleja y diversa".

Asimismo, el rector ha añadido que se debe "apostar" por la proyección nacional e internacional de estas titulaciones" y ha resaltado que los dos másteres inaugurados buscan "abrirse al mundo" y convertirse en un "referente en la construcción de conocimiento".