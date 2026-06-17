Regresa el 'English Summer Camp' al Centro de Idiomas de la ULE el 25 de junio

Participantes de anteriores ediciones del 'English Summer Camp' de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Idiomas de la Universidad de León (ULE) acogerá desde el próximo día 25 de junio la vigésimo primera edición del 'English Summer Camp', un programa consolidado que cada año reúne a niños y niñas durante las vacaciones estivales con el objetivo de acercar el aprendizaje del idioma a través del juego, la creatividad y la participación.

El campus se desarrollará entre el 25 de junio y el 31 de julio, y del 24 de agosto al 4 de septiembre, y está dirigido a escolares desde tercer curso de Infantil hasta sexto de Primaria. La propuesta incluye diferentes semanas temáticas con actividades adaptadas a cada grupo de edad en las que el inglés se convierte en la herramienta de comunicación principal.

Lejos del formato tradicional de las clases de idiomas, el 'English Summer Camp' apuesta por un aprendizaje experiencial en el que los participantes utilizan el inglés de forma natural mientras juegan, crean y se relacionan con sus compañeros. A través de dinámicas participativas el idioma deja de percibirse como una asignatura para convertirse en una herramienta de comunicación presente en su día a día.

La programación de la presente edición incluye talleres creativos, teatro, manualidades, concursos, yincanas, retos cooperativos y escape rooms adaptados a los diferentes grupos. Además, se mantienen algunas de las actividades que tuvieron una gran acogida en anteriores ediciones, como las visitas al Museo de Colecciones de la Universidad de León (MULE) y los talleres de barro.

Como novedad, este verano se llevará a cabo un taller de baile K-Pop, una propuesta que combina música, movimiento y aprendizaje, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

ACTIVIDADES POR LA CIUDAD

El 'English Summer Camp' se desarrollará en las instalaciones del Centro de Idiomas, su patio privado y el Jardín de San Francisco y se aprovechará esta ubicación céntrica para realizar pequeñas actividades y dinámicas por la ciudad que permitan a los participantes descubrir León mientras practican vocabulario y expresiones en contextos reales.

El principal objetivo del programa es ofrecer un entorno de confianza en el que los escolares puedan disfrutar del verano mientras mejoran su competencia comunicativa en inglés.

Como incentivo adicional, las familias que matriculen a sus hijos en dos o más semanas del campus recibirán gratuitamente los días de Carnival Fun del próximo año, una iniciativa con la que el Centro de Idiomas quiere reconocer la confianza depositada por las familias.

El English Summer Camp se desarrollará en horario de 9.00 a 14.00 horas y contará además con servicio de madrugadores desde las 8.10 horas con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante el periodo vacacional.

SPEAKING CLUB

Además de esta propuesta, el Centro de Idiomas de la Universidad de León completa su oferta estival con el Speaking Club, dirigido a estudiantes de Secundaria, una iniciativa centrada en la práctica oral del inglés mediante actividades comunicativas adaptadas a sus intereses y necesidades.

Esta propuesta permite mantener el contacto con el idioma durante las vacaciones y ofrece una alternativa específica para aquellos estudiantes que buscan reforzar su fluidez y comprensión oral en un entorno dinámico y alejado de la rutina académica.

Las familias interesadas en participar pueden formalizar la matrícula o solicitar más información a través de la Secretaría del Centro de Idiomas de la Universidad de León.