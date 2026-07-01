Regulación de accesos a la Laguna Negra de Soria durante julio y agosto

Regulación de accesos a la Laguna Negra de Soria desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre - JCYL

SORIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Administración del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión de Soria ha puesto en marcha, desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre, en horario de 9.00 a 18.30 horas, la regulación de accesos.

El habitual sistema de regulación y control de vehículos a motor incluye la puesta en funcionamiento de un servicio de transporte público todos los sábados del mes de julio y todos los días del mes de agosto, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

El autobús saldrá desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento de la Laguna Negra.

Este servicio tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

Está prevista la puesta en marcha del Sistema de Regulación de Accesos e Información, contralado y ordenado por el personal del espacio natural, desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre, en horario de 9.00 a 18.30 horas.

A través de este sistema se establece un precio por aparcamiento de vehículos, destinándose los ingresos obtenidos al mantenimiento y conservación del espacio natural.

El canon establecido para cada una de las categorías de vehículos es: motos, dos euros; vehículos ligeros (turismos), cinco euros; autocaravanas, diez euros; y autobuses, 15 euros.

Además, a cada vehículo se entregará un folleto informativo y se extenderá un tique que permitirá a su portador visitar la Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión sin coste adicional, hasta un máximo de cinco personas por tique.

Esta visita no tiene por qué hacerse ese mismo día, pues no se fija una caducidad en el tiempo.

Durante el periodo citado (del 1 de julio al 6 de septiembre), el acceso a la Laguna se realizará a través de la pista de La Cabaña (o de evacuación) y el descenso por la pista tradicional, tal y como indica la señalización vertical instalada.

La barrera del Paso de la Serrá (a 1,5 kilómetros de la Laguna) se encontrará cerrada y se utilizarán como zonas de estacionamiento de vehículos particulares el aparcamiento del Paso de la Serrá y la pista tradicional.

El aparcamiento superior de la Laguna permanecerá cerrado a los vehículos particulares.

Los autobuses privados, autocaravanas y vehículos de grandes dimensiones podrán subir siempre que haya espacio suficiente para ello y siguiendo las indicaciones del personal de Medio Ambiente.

En el caso de acceder los autobuses privados hasta el aparcamiento superior los viajeros deberán abonar la tarifa establecida.

AUTOBÚS

El autobús público estará operativo, en horario de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.30 horas, los sábados del mes de julio (días 4, 11, 18 y 25) y todos los días del mes de agosto.

El servicio de ida y vuelta costará 1,80 euros por viajero, ajustándose su cadencia a la demanda del servicio.

Los días laborales y domingos del mes de julio, así como el domingo 6 de septiembre, no habrá servicio de autobús.

La Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, donde el visitante podrá tener amplia información de los valores naturales y culturales de este espacio natural, permanecerá abierta todos los días, desde el 1 de julio hasta el 31 agosto, en horario de 10.00 a 19.00 horas.