Reinaugurado el parque de El Parral de Burgos

De la Cueva (I) y Ayala durante la visita al parque de El Parral tras su reinauguración. - EUROPA PRESS

BURGOS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; y el director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio, Luis Pérez de Prada, han inaugurado este martes el parque de El Parral, propiedad de la entidad estatal y gestionado por el ayuntamiento, en el que se han invertido 1,86 millones de euros.

Así, desde este martes ha quedado abierto al público tras una "actuación integral" llevada a cabo por Patrimonio Nacional para su recuperación paisajística de este espacio histórico con el objetivo de "consolidar el parque como un refugio de la biodiversidad" y su adaptación al cambio climático, como ha señalado De la Cueva.

En este sentido, se han retirado 182 árboles peligrosos y decrépitos y se han plantado 313 nuevos, además de que se han repoblado 2.000 metros cuadrados de arbustos, se ha instalado una nueva red de riego eficiente, se ha modernizado la iluminación y se ha incorporado un espacio de calistenia, así como nuevas áreas de descanso, como ha confirmado la presidenta de Patrimonio Nacional.

Se trata de especies que requieren la escasa demanda de agua y su ubicación respeta la historia del parque y a día de hoy, el Parral cuenta ya con más de mil árboles y para su identificación, se ha instalado "cartelería didáctica" que ayuda a contextualizar el lugar, su historia y su riqueza botánica. También se han instalado siete nuevas puertas.

Durante la inauguración, la alcaldesa Cristina Ayala ha reconocido que "es un buen día para celebrar que entre las administraciones hay colaboración" y cómo entre Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento, a través de distintas legislaturas, se ha conseguido "hacer posible una buena obra para la ciudad de Burgos, para el disfrute de todos los ciudadanos".

Se trata de un parque que el Ayuntamiento quiere dejar "abierto y solo se cerrará en días de temporal" y para evitar "vandalismo", tal y como ha anunciado Ayala.

Al ser preguntadas por la posible celebración de la fiesta del Curpillos en este parque, la presidenta de Patrimonio Nacional ha indicado que la gestión corresponde al Ayuntamiento, "que es quien tiene que tomar estas decisiones en función de los intereses de los ciudadanos y del cuidado del patrimonio" pero ha apuntado que hay que tener un especial cuidado "con las nuevas especies" que se han plantado "porque son muy pequeñitas".

"Lo que sí creo es que hay que cuidar la inversión... se ha invertido mucho dinero, muchos recursos, y este primer año, especialmente, las plantaciones son aún muy pequeñitas, y....recién plantadas, como todo el mundo entiende, hay que tener especial cuidado". ha afirmado Ana de la Cueva.

Un mensaje que ha recogido la alcaldesa Cristina Ayala, quien ha afirmado que la recomendación de la presidenta de Patrimonio "es muy positiva y razonable" al tiempo que ha recordado que Patrimonio Nacional no prohíbe su uso, pero el Consistorio ha preferido hacer una consulta popular para decir dónde se celebrará la Jira del Curpillos, que este año se celebró en La Quinta.

Al respecto, Ayala ha recorado que un informe de Bomberos recoge que la capacidad del parque de El Parral es de entre 25.000 y 30.000 personas de capacidad mientras que en La Quinta es de unos 50.000.

El parque del Parral es un espacio ligado desde sus orígenes al Hospital del Rey y el Monasterio de las Huelgas Reales, fundados por Alfonso VIII y doña Leonor de Plantagenet.