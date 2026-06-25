La renaturalización del río Zapardiel, en Valladolid, tras invertir 2 millones, permite reducir riesgo de inundaciones

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha presentado hoy las obras de renaturalización llevadas a cabo en el río Zapardiel como modelo de restauración fluvial y reducción del riego de inundaciones.

Una actuación que se enmarca en el proyecto LIFE IP Duero, con el objetivo principal de proteger los municipios ribereños y la localidad de Medina del Campo (Valladolid) y permitir una mejor gestión de inundaciones, minimizando el riesgo en la población.

De esta forma, los trabajos acometidos, por importe de dos millones de euroa, han supuesto la reconexión del río con su llanura de inundación, y se ha aumentado así el espacio fluvial, mediante la eliminación de 70 kilómetros de motas en el tramo comprendido entre Bercial de Zapardiel y Medina del Campo.

Así lo ha expuesto el técnico de la CHD y coordinador del proyecto europeo, Carlos Marcos, en la Jornada sobre restauración fluvial y reducción del riesgo de inundación celebrada en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Marcos ha puesto en valor las obras ejecutadas, con resultados visibles obtenidos en el episodio de avenida de un período de retorno de 100 años que tuvo lugar en enero de 2024.

En este caso, gracias a la restauración fluvial llevada a cabo, se redujo el caudal punta a su paso por Medina del Campo en aproximadamente un 30 por ciento, lo que cual evitó la inundación de su casco histórico.

Asimismo, se ha constatado que se cuenta con aproximadamente entre 8 y 10 horas desde que se observa la punta de caudal en Bercial de Zapardiel hasta que esta llega a Medina, así como los niveles y calados del río Zapardiel en el tramo superior y, lo que es más importante, su impacto en el tramo bajo.

Esta información resulta crucial para la toma anticipada de medidas de protección y seguridad en el municipio vallisoletano.

Hay que tener en cuenta que el río Zapardiel es un río efímero, lo que no implica que no experimente fuertes crecidas y debido a que apenas circula agua durante la mayor parte del año, ofrece una falsa sensación de seguridad, según han apuntado desde la CHD.

Con este tipo de intervenciones se logra devolver al río su espacio natural dejándole ocupar la llanura de inundación, aspecto fundamental como elemento disipador de energía en episodios de avenidas. Adicionalmente, dejando que el río ocupe su espacio fluvial en los momentos de crecida, se favorece la fertilización de los pastos y la entrada de agua a los acuíferos.