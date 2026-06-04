Renfe garantiza empleo y carga de trabajo en Miranda (Burgos) con el traslado de actividad al taller de Material Motor

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 4 (EUROPA PRESS)

Renfe ha mantenido este jueves una reunión con el comité de empresa del taller de Miranda de Ebro (Burgos) en el que ha garantizado el empleo y la carga de trabajo con el traslado de la actividad a Material Motor a partir del 6 de julio.

En el encuentro se ha abordado el traslado de la actividad a la base de mantenimiento de Material Motor con el objetivo de optimizar el uso de las instalaciones, moderar los consumos y modernizar los medios productivos, han informado a Europa Press fuentes de la operadora.

Renfe Ingeniería y Mantenimiento ha trasladado a las organizaciones sindicales la integración de los trabajadores del taller de Remolcado en las dependencias de Motor comenzará 6 de julio y se realizará con todas las garantías de mantenimiento del empleo y de la carga de trabajo en el taller mirandés.

La reunión se produce después de que este lunes la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, se reuniera con representantes del Comité de Empresa de Renfe de Burgos para analizar la situación generada tras el anuncio del cierre del taller de remolcado en la localidad burgalesa para finales de junio, una decisión para la que han hecho un llamamiento conjunto dirigida a "sumar apoyos y lograr su mantenimiento".

Los representantes sindicales expusieron la coyuntura del taller, del cual aseguradon que no han recibido comunicación oficial del cierre a nivel provincial -aunque sí en el Comité General-, y se encontraban a la espera de una convocatoria de reunión de este jueves.

Así, Renfe ha comunicado a los representantes de los trabajadores los planes de desarrollo inmediatos que aseguran la continuidad de la actividad en la base de mantenimiento de Miranda.

MÁS CARGA DE TRABAJO

Estos planes pasan por un aumento de la carga de trabajo en el área de Motor gracias al mantenimiento de más vehículos y a la adaptación a la nueva flota de Media Distancia, con trenes más modernos y digitalizados que los que se mantienen actualmente en estas instalaciones, lo que implica una mayor actividad y una especialización técnica para la plantilla.

En este sentido, Renfe ya ha iniciado la formación del personal para adaptarse a la progresiva renovación del parque ferroviario de la compañía en el área de Motor.

La compañía ha recordado que ha realizado en los últimos cuatro años transformaciones importantes en sus talleres de Miranda de Ebro por valor de más de 3,75 millones de euros con el objetivo de modernizar sus instalaciones.

Estas inversiones se han centrado principalmente en el taller de Material Motor al que, como ya anunció Renfe en 2022, estaba previsto trasladar toda la actividad de talleres. En la base de mantenimiento de Material Remolcado, Renfe continúa con la obra de adecuación de sus instalaciones para albergar la sede del Centro de Competencias Digitales en el que la compañía ha invertido más de 600.000 euros.

Además, Renfe Ingeniería y Mantenimiento contempla una inversión adicional de 6,96 millones de euros en Miranda de Ebro centrada principalmente en la adecuación de la BM Motor. Entre las actuaciones previstas destacan la renovación de las cubiertas en distintas naves, la mejora de los fosos de la nave de autopropulsado y la modernización del torno de foso.