Renfe implanta la tarjeta sin contacto en el núcleo de Cercanías León-Guardo

LEÓN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe implanta desde el día 2 de abril de 2025 la tarjeta '+ Renfe&Tú' en los servicios de Cercanías León-Guardo. Se trata de un soporte con aspecto similar al de una tarjeta de crédito, que contiene un chip electrónico capaz de cargar títulos de transporte y facilita el acceso a los trenes y andenes del núcleo.

Existen dos modalidades de tarjeta: personalizada y no personalizada. Ambas son reutilizables y recargables en las taquillas y máquinas autoventa. Además, también permiten consultar toda la información almacenada y no tienen caducidad.

La tarjeta personalizada es apta para cargar todos los títulos de transporte habilitados en el Núcleo de Cercanías León-Guardo. Los descuentos, debidamente acreditados, se grabarán en la tarjeta en el momento de la solicitud, o al adquirir un título en taquillas y se aplicarán directamente en la compra del título cargado.

Este dispositivo puede adquirirse tras cumplimentar un formulario de solicitud, disponible en las taquillas de las estaciones de Cercanías de León y a través de los interventores, junto con la documentación correspondientes (Fotocopia DNI/ NIE/ Pasaporte, una fotografía actual y/o la documentación acreditativa del beneficiario de algún descuento si tuviese derecho).

La tarjeta no personalizada permite cargar y recargar cualquier título de transporte no personalizado (Billete Sencillo, Ida y Vuelta, Ida y Regreso y otros abonos no personalizados). Se puede obtener en las taquillas de las estaciones de Cercanías, en las máquinas autoventa y a través del personal encargado de la intervención a bordo de los trenes.

La tarjeta personalizada será gratuita hasta el próximo 30 junio y después tendrá un coste de 2 euros. En el caso de la no personalizada, sin coste con la compra del abono recurrente, sí lo tendrá para el resto de billetes, con un importe de 50 céntimos.