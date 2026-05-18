Renfe modifica horarios a partir de este miércoles, en los que Zamora pierde una frecuencia de alta velocidad

Renfe inicia el 20 de mayo el Alvia madrugador desde Lugo - RENFE

El Alvia Lugo-Madrid adelanta su horario y cubre el hueco matinal de la frecuencia de AVE suprimida

ZAMORA/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe modifica, a partir de este miércoles, 20 de mayo, los horarios de alta velocidad en los servicios que comunican Galicia y Castilla y León con Madrid, con el adelanto de un Alvia Lugo-Madrid a primera hora de la mañana como novedad más destacada por la operadora, aunque con la reordenación que acompaña este cambio implica que, por el momento, Zamora perderá una frecuencia al suprimirse la parada que hasta este martes hace el AVE 4464 (Vigo-Madrid) en la estación zamorana a las 8.43 horas.

El horario del Alvia 4114 Lugo-Madrid adelanta su hora de salida a las 5.18 horas, lo que, según reivindica Renfe, supone una mejora en la oferta matinal en la conexión Galicia-Castilla y León-Madrid.

Según informa la operadora ferroviaria, el servicio de Lugo mantendrá las paradas habituales de su recorrido en Galicia: Sarria a las 5.41 horas, Monforte de Lemos a las 6.10 horas, Ourense a las 6.58 horas y A Gudiña a las 7,44 horas.

En Castilla y León el tren se detendrá en Sanabria AV a las 8.04 horas, en Zamora a las 8.39 horas y Medina del Campo a las 9.13 horas. La llegada a Madrid está prevista para antes de las diez y media.

De la misma forma, a partir de este miércoles y con el objetivo de "optimizar la oferta y la operativa del servicio del corredor", también se reorganizarán otros servicios.

El AVE 4464 Vigo-Madrid de primera hora de la mañana adelanta 10 minutos su salida (lo hará a las 5.50 horas). Además, incluirá en su itinerario la parada en Santiago de Compostela, que "añade una nueva opción de viaje", y mantendrá un horario de llegada a destino similar al actual.

Este AVE dejará de parar a las 8.43 horas en Zamora este día 19 y esa frecuencia pasará a realizarla desde el día 20 a una hora similar el Alvia "madrugador" que adelanta su horario y que parará a las 8.39 horas.

El Alvia conectará Zamora con la capital de España en una hora y 31 minutos, mientras el AVE lo hace en una hora y 14 minutos.

Por otra parte, el servicio AVE 4364 A Coruña-Madrid de las 7,15 horas adelanta su salida a las 7,10 horas y, por tanto, modifica en cinco minutos el horario de las paradas intermedias y de llegada a destino.

MADRID-GALICIA

Por su parte, el primer servicio del día que partirá de Madrid pasa a ser el Avlo Madrid-A Coruña. Este tren saldrá de la capital a las 6.30 horas (actualmente lo hace a las 8.25 horas), lo que mejora las opciones matinales de viaje tanto en las estaciones del trayecto en Castilla y León, con paradas de primera hora en Zamora (7.48 horas) o Sanabria AV (8.17 horas) como en la localidad gallega de A Gudiña (8.36 horas).

El horario que libera este Avlo pasa a ser utilizado por el AVE 4475 Madrid-Vigo que actualmente sale de la capital a las 7.14 horas. Con un nuevo horario de salida a las 8.26 horas, mantendrá las mismas paradas y llegará a destino a las 12.34 horas.

La reorganización la completa la modificación del horario del AVE 4565 Madrid-Vigo de primera hora de la tarde. Este servicio, que actualmente parte de Chamartín a las 16.05 horas, adelanta su salida desde el día 20 a las 15.32 horas. Supone, además, una nueva opción de viaje para los viajeros con destino Santiago ya que incluye una nueva parada en la capital gallega en su itinerario. La hora de llegada a Vigo será a las 19.44 horas (actualmente a las 19.58 horas).

Los billetes con la nueva oferta se encuentran disponibles para su consulta y adquisición en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com.