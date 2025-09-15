Renfe programa 128 servicios en autobús desde el jueves para el servicio Puebla de Sanabria-Valladolid por obras

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe programa 128 circulaciones en autobús para los viajeros del servicio Regional Puebla de Sanabria-Valladolid a partir del 18 de septiembre debido a las obras de mejora en la infraestructura que Adif realiza en la zona y que son incompatibles con la circulación de trenes.

En concreto, Adif está renovando los viaductos de Martín Gil y del río Truchas, en la línea de ancho convencional Zamora-A Coruña. Los trabajos implican durante este periodo el levante de la vía y, por tanto, resultan incompatibles con la circulación ferroviaria, señala a través de un comunicado.

De esta formas, se realizará por carretera el trayecto entre Puebla de Sanabria y Zamora, desde donde se continuará el viaje en tren hasta Valladolid. El transporte por carretera dará también servicio a las estaciones intermedias: Linarejos-Pedroso, Cabañas de Aliste, Sarracín de Aliste, Abejera, Ferreruela de Tábara y Carbajales de Alba.

Esta modificación entrará en vigor el próximo jueves, 18 de septiembre, en el tren Regional Valladolid 17.50 - Puebla de Sanabria 20.48, y se prolongará hasta la finalización de las obras de mejora de Adif.

Renfe mantiene los horarios habituales de este servicio como el tren 18321 Puebla de Sanabria, con salida a las 7.08 horas, y llegada a Valladolid a las 10.13 horas; el tren 18321 Puebla de Sanabria, con salida a las 7.30 horas y llegada a Valladolid a las 10.25 horas (sábados y domingos) y el tren 18322 con salida de Valladolid a las 17.50 y llegada a Puebla de Sanabria 20.48, horas (diario).