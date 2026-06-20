Renfe reúne en Valladolid a más de 350 trabajadores en sus segundas Jornadas de Comunicación

VALLADOLID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe Ingeniería y Mantenimiento ha celebrado esta semana sus segundas Jornadas de Comunicación, bajo el lema 'Moverse para transformar', un evento con diferentes mesas redondas que ha reunido en Valladolid a más de 350 profesionales de la compañía.

Durante el 17 y 18 de junio, en los actos celebrados se han abordado nuevos enfoques en materia de "calidad, seguridad, experiencia de cliente o transformación digital del mantenimiento ferroviario", todos ellos "ejes estratégicos" para que la actividad de los talleres de Renfe continúe su proceso de modernización y transformación, según ha explicado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

El director general de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Luis Manuel Suárez, ha dado la bienvenida a las jornadas, en las que participaron varios miembros del comité de dirección, como el director de Producción, Miguel Ángel Solís; el director de Ingeniería, Javier Fernández Pello; la directora de Estrategia y Transformación Digital, María Muñoz, o el director de Instalaciones Industriales, Eugenio Anubla.

Este evento ha reunido también las voces de diferentes profesionales y expertos del sector, como el subdirector general de Coordinación de la Seguridad Ferroviaria en la AESF, José Luis González; el vicepresidente primero de la Asociación Española de Calidad, Juan José Caballero, y el director de Proyectos en Renfe Viajeros, Mikel Osácar.

Durante las jornadas se han llevado a cabo sesiones de trabajo colaborativo entre los participantes y se realizó una visita a la Base de Mantenimiento Integral (BMI) en Valladolid, un centro "de referencia" en Renfe Ingeniería y Mantenimiento, ya que cuenta con las instalaciones "más modernas" de la compañía y los medios productivos "más avanzados para el mantenimiento de trenes".

En sus instalaciones, que cuentan con una superficie industrial de más de 77.000 metros cuadrados, el mayor taller ferroviario de Europa, Renfe lleva a cabo intervenciones de segundo nivel y larga estadía de vehículos ferroviarios y componentes de alta velocidad y convencional. En concreto, la BMI de Valladolid está especializada en la reparación de bogies y sistemas de freno.

PLAN INTEGRAL DE TALLERES 2025-2030

El proceso de transformación y modernización de Renfe viene avalado por el Plan Integral de Talleres 2025-2030, dotado con 1.000 millones de euros para actuaciones de mejora en los talleres de todo el territorio nacional.

Se trata de implantar un nuevo modelo de mantenimiento con el que se logre "optimizar los recursos, reducir los tiempos de permanencia de los vehículos ferroviarios en el taller y mejorar la fiabilidad de los trenes en circulación".

Este nuevo modelo de mantenimiento está basado en la incorporación de tecnologías que mejoran el servicio al viajero, permiten monitorizar actividad en tiempo real para detectar posibles incidencias antes de que se produzcan, facilitan la gestión de operaciones en los talleres, automatizan tareas, digitalizan procesos y contribuyen a lograr que los talleres de la compañía pública sean energéticamente eficientes.