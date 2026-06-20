Renfe y los sindicatos de Miranda de Ebro (Burgos) se reunirán el 23 de junio para abordar la situación de la plantilla

BURGOS 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección estatal de Renfe y una representación sindical de la plantilla ferroviaria de Miranda de Ebro mantendrán una reunión el próximo martes, 23 de junio, para analizar la situación del taller de remolcado y las consecuencias que la actual reestructuración puede tener para la plantilla de la empresa pública, las empresas auxiliares y el conjunto del sector ferroviario de la ciudad.

Así lo ha anunciado Izquierda Unida Castilla y León este sábado en un comunicado recogido por Europa Press, en el que han especificado que el encuentro tendrá lugar a las 10.00 horas en la sede Renfe-Adif de Madrid.

La formación ha señalado que este encuentro llega tras días de "intensas conversaciones y negociaciones" entre las organizaciones sindicales, la asamblea local de Izquierda Unida, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y responsables del Ministerio de Transportes.

El coordinador local de Izquierda Unida, Guillermo Ubieto, ha señalado que el sentido de su proyecto político es ser una organización "útil para la clase trabajadora", que esté "al servicio de la defensa del empleo, de los servicios públicos y de un desarrollo justo" para el conjunto de los vecinos y vecinas.

Desde la organización han mencionado que habían asumido el compromiso de poner "todos sus recursos políticos e institucionales al servicio de la búsqueda de soluciones" para evitar la pérdida de actividad ferroviaria y empleo en Miranda. En ese sentido, consideran que la reunión supone "un avance importante" para abrir una vía de negociación entre las partes implicadas.

Ubieto ha manifestado que es "difícil" aventurar el resultado de este encuentro, pero ha agradecido, en nombre de Izquierda Unida Castilla y León, la labor del Ministerio de Transportes, los trabajadores y los representantes sindicales que han contribuido a organizar la reunión, la cual considera "necesaria para avanzar".

Desde Izquierda Unida han asegurado que el trabajo no ha terminado con la convocatoria de esta reunión y que mantienen contactos con el Ministerio de Trabajo y con distintos actores sociales para ampliar las posibilidades de alcanzar "acuerdos favorables" para el empleo y la actividad ferroviaria en Miranda.