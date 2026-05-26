Reordenación de las terrazas en la Plaza Mayor de Valladolid: Se prohíben las mamparas y ocupar los soportales

Terrazas en la Plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado inicialmente la propuesta técnica de redistribución de las autorizaciones de terrazas de hostelería en la Plaza Mayor --22 entre el propio ágora y las 'embocaduras'--, en la que establece unas condiciones "morfológicas y funcionales" y prohíbe algunas cuestiones que se habían normalizado en los últimos años como las mamparas, la ocupación del espacio interior de los soportales o del situado entre las columnas.

La actuación, elaborada por un estudio privado de arquitectura, constituye el primer paso del futuro Plan de Ordenación y Regulación de Terrazas de la ciudad y que busca compatibilizar la actividad económica con el uso ciudadano del espacio público, la accesibilidad, la seguridad y la protección del entorno histórico. En ese documento se prevé incluir actuaciones similares en otros espacios del centro de la ciudad como las plazas de San Miguel, Martí y Monsó, y los entornos de la Catedral y el Mercado del Val.

La Plaza Mayor, por su valor patrimonial, turístico y simbólico, se convierte así en el primer ámbito específico de actuación dentro del proceso de revisión integral de las terrazas impulsado por el Consistorio, tras el trabajo técnico desarrollado y un diálogo mantenido con el sector hostelero y los servicios municipales implicados.

Tal y como ha explicado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ahora se abre un periodo de audiencia de diez días y de información pública de veinte días, durante el cual ciudadanos, entidades y colectivos podrán presentar alegaciones y sugerencias. Tras el análisis de ellas y la posible modificación del documento, el edil del PP prevé que la normativa pueda ser efectiva en un plazo de "dos meses".

La nueva ordenación plantea una racionalización de las superficies ocupadas, la mejora de la accesibilidad universal y la adecuación de las autorizaciones a la normativa vigente, incorporando además criterios de seguridad y protección civil, especialmente en materia de evacuación y acceso de vehículos de emergencia.

Se ha realizado un estudio previo de los 22 expedientes de terrazas autorizadas en la Plaza y en las denominadas 'embocaduras' y zonas de evacuación. En el mismo se ha analizado las fichas correspondientes en las que se establece la superficie y las mesas y sillas autorizadas y se ha comparado con la situación real.

Buena parte de las terrazas cumple la superficie establecida, e incluso algunas ocupan un espacio inferior al que se le permite, pero hay varias que lo superan y, en el algunos casos, incluso lo duplican.

Entre las medidas incluidas se ha establecido que la ocupación global de las terrazas no supere el 15 por ciento de la superficie total de la plaza --unos 1.425 metros cuadrados si se toma como dato los 9.500 metros de superficie de la que es una de las plazas mayores más grandes de España--; la obligación de mantener libres los soportales y corredores de evacuación; la reserva de un espacio de al menos 1,80 metros entre instalaciones, en lugar de los 1,50 que regían hasta ahora; que los establecimientos tengan su puerta de entrada en la Plaza Mayor y un máximo de 15 metros de distancia entre el acceso al local y el inicio de la zona de terraza; así como la adecuación de las terrazas a las dimensiones y características de cada establecimiento.

El resultado de ello es que de los 22 negocios con autorización se propone suprimir la de uno de ellos, 'El Corregidor', un establecimiento que no se ubica en la plaza sino en la calle Calixto Fernández de la Torre que actualmente comparte espacio de terraza con otro local de la misma propiedad, 'Calixto', que sí que tiene acceso directo.

Además, se propone eliminar dos zonas de terraza de otros dos negocios que no tienen acceso directo o fachada a la Plaza como son 'Ideal Nacional' y 'Taberna de Patxi', aunque en ambos casos cuentan con otra zona de terraza, respectivamente, en la plaza del Corrillo y en la calle Ferrari.

Otros nueve establecimientos ven reducida la superficie autorizada o el número máximo de mesas. Como ha explicado la representante del estudio de arquitectura, cada 'mesa' reflejada en la normativa se compone de una mesa y cuatro sillas que se estima que ocupan 3 metros cuadrados. En ningún caso se podrá aprovechar unas mesas o sillas de tamaño más reducido para aumentar el número permitido.

ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS

Otro aspecto que se regula es la eliminación de elementos que generan mayor impacto visual o una ocupación más intensiva del espacio público, como cerramientos, cortavientos, toldos de cubrición, elementos verticales o instalaciones auxiliares; o la incorporación obligatoria de módulos accesibles en las terrazas de mayor tamaño.

Además, la propuesta introduce criterios homogéneos para el mobiliario y las condiciones estéticas, reforzando la protección del carácter singular e identitario de la Plaza Mayor y mejorando su integración paisajística y patrimonial.

"RELAJACIÓN" TRAS EL COVID

El concejal de Tráfico ha explicado que en los últimos años los hábitos de la ciudad y de la clientela de la hostelería han cambiado y las terrazas han pasado de "funcionar de marzo a septiembre" a estar demandadas todo el año, sobre todo a raíz del COVID.

En este sentido, Alberto Gutiérrez ha reconocido una "cierta relajación" derivada de esa situación excepcional y ahora se ha considerado que "toca una reordenación", que ha matizado, en caso alguno es "una medida contra las terrazas ni contra la hostelería".

"Estamos planteando una ordenación que garantice que un espacio tan singular como la Plaza Mayor siga siendo compatible con la actividad económica, con la convivencia, con la accesibilidad y con el disfrute de todos los ciudadanos", ha concretado.

PREVISIBLE ALEGACIÓN SOBRE LAS MAMPARAS

En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández, ha reconocido que "hay que ser finos" al tratarse de un espacio emblemático como la Plaza Mayor y aunque ha considerado que "está bien ordenar la imagen" de las terrazas, sí que ha apuntado ya alguna diferencia de opinión por parte de los hosteleros.

"Sí que pediría que se pudiera mantener los separadores", ha apuntado, ya que considera que pueden servir para proteger de las inclemencias del tiempo en invierno, además de simplemente "para delimitar las terrazas", algo que interpreta el Ayuntamiento en su estudio.

Eso, ha aventurado, estará entre las alegaciones que plantee la Asociación.

El concejal de Tráfico ha matizado que esta propuesta constituye una ordenación técnica "abierta al proceso participativo".

Por su parte, el representante de la asociación vecinal de la Zona Centro, ha agradecido el trabajo realizado por el Ayuntamiento y el estudio de arquitectura, pero también a los hosteleros, que consideran que hacen también un "ejercicio de responsabilidad". Ha incidido en que tras el COVID había "un desorden" y considera que la reordenación era "urgente y necesaria".