Requerimiento de Pollán al PSOE sobre "acciones judiciales" por colocar la bandera LGTBI

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha informado de que el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, ha enviado este miércoles un nuevo requerimiento al PSOE en el que habla de "acciones judiciales" sobre el propio dirigente socialista por haber colocado ayer la bandera arcoíris en las ventas de los despachos del Grupo Parlamentario Socialista.

Carlos Pollán ha advertido en concreto al PSOE de que, de no atender a este requerimiento, se procederá a dar cuenta a la autoridad judicial competente ante la posibilidad de que no atender al requerimiento pudiera ser constitutivo de delito.

En declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Castilla y León, Tudanca ha asegurado que el PSOE no va retirar la bandera arcoíris, que permanecerá en las ventanas de sus dependencias hasta mañana, y ha sido tajante al aseverar que los socialistas no van a tolerar amenazas "de quienes están deteriorando nuestras instituciones".

"No vamos a dar ni un paso atrás, la bandera LGTBI va a ondear en las Cortes de Castilla y León mientras haya un solo socialista en esta Cámara, diga lo que diga el presidente de estas Cortes y diga lo que diga el señor Mañueco", ha sentenciado el secretario autonómico del PSOE que ha recordado que Pollán quiso retirar ayer por la fuerza la bandera a través de los servicios de seguridad de la Cámara.

"Hoy me amenaza con acciones judiciales, por si colocar esta bandera y no retirarla fuera constitutivo de delito", ha ironizado Tudanca que ha apuntado a que el verdadero deseo de Carlos Pollán era mandarle "a los grises" desde el convencimiento de que "es lo que añora" el político de Vox. "Claro que es legal, claro que es legítimo", ha reivindicado Tudanca que ha retado a Pollán a ir a los tribunales si lo tiene a bien para aseverar: "Aquí estoy. No me van a amedrentar, desde luego, ni con amenazas ni con intentos de coacción".

Según ha explicado el dirigente socialista, Pollán justifica su "intento de coacción y de amenaza" en una sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de banderas por la colocación de banderas oficiales donde no se debía y ha puesto como ejemplo las polémicas en ayuntamientos navarros por la colocación de banderas de Euskadi o la colocación de símbolos no oficiales en ayuntamientos catalanes, que ha diferenciado de "las enseñas que defienden valores constitucionales", como la arcoíris, que ve "perfectamente legales".

Y ha recordado a este respecto que en las propias Cortes de Castilla y León el Partido Popular iluminaba la fachada con los colores del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, el 25 de noviembre, como ocurrió también "muchas veces" el 28 de julio con los colores LGTBI.

"Tiene tela, la extrema derecha, la derecha franquista de este país, diciendo que lo que es delito es defender los derechos de las personas", ha exclamado Tudanca que ha acusado a Vox de "atacar" a las personas, de negar la violencia de género y de poner al frente de los parlamentos "a personas antivacunas, antiabortistas, homófobas y racistas", las actitudes, que, a su juicio, atentan de verdad contra los derechos y contra las libertades y que "deberían ser constitutivo de delito".

Tudanca ha citado a Pedro Zerolo para recordar que España se juega un país en el que quepa todo el mundo, "incluso los intolerantes", por lo que ha asegurado que en su caso no va a retroceder "frente a los requerimientos, las amenazas y los intentos de coacción de la extrema derecha y del Partido Popular" en las Cortes, que, según ha rememorado, ya se produjeron el año pasado por las mismas circunstancias y "sin consecuencias" puesto que son "una extrema derecha fanfarrona pero no excesivamente valiente".

"Cada bandera que intenten quitar, nosotros la colocaremos; cada derecho que intenten recortar, nosotros lo defenderemos. No vamos a dar ni un solo paso atrás. La bandera LGTBI va a ondear en las Cortes de Castilla y León mientras haya un sólo socialista en esta Cámara", ha concluido al mismo tiempo que ha acusado a Vox de manejar las Cortes como si fueran su "chiringuito" cuando es "la casa de todos los castellanos y leoneses".