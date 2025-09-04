Buscan a un varón tras dejar inconsciente a su expareja e intentar quemarla en un coche en Cuéllar (Segovia)

CUÉLLAR (SEGOVIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil busca a un varón que ha dejado inconsciente a su expareja dentro de un vehículo al que intentó prender fuego en un polígono de Cuéllar (Segovia).

Los hechos se han producido a las 07.38 horas, momento en el que una mujer de unos 50 años ha sido rescatada en estado inconsciente tras el incendio de un vehículo en un parking situado en el polígono industrial Prado Vega de la citada localidad, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Varios alertantes informaron del incendio del vehículo y precisaron que estaban apagando las llamas con un extintor y que habían sacado del vehículo a una mujer de unos 50 años que se encontraba inconsciente.

El 112 informó a los bomberos de Segovia, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a emergencias sanitarias Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar. Por protocolo, también se informó a Medio Ambiente y los servicios de emergencia trabajan en el lugar.

Desde la Delegación del Gobierno han confirmado a Europa Press que ha sido la expareja de la víctima la que ha intentado quemar el vehículo con ella dentro. La mujer se encuentra "con pronóstico reservado" y se está buscando al agresor. Se trata de un caso "inactivo" del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).