1091783.1.260.149.20260531125225 Rescatada una montañera herida en Picos de Europa en León - 112 CYL

LEÓN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de una montañera de 40 años que se había lesionado en el pie cuando descendía del refugio de Collado Jermoso a Cordiñanes, una ruta de montaña situada en Picos de Europa en la provincia de León.

Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León, el rescate ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones a las 9.26 horas de este domingo, en la que se informaba de la situación de la mujer herida, quien no podía continuar por sus propios medios.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que finalmente ha coordinado el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León.

Al llegar al lugar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y, posteriormente, la rescatadora enfermera ha revisado a la accidentada, a quien ha inmovilizado la pierna lesionada con una férula.

A continuación, han sacado a la víctima con la enfermera rescatadora en grúa doble con triángulo de evacuación y, después, ha salido en grúa simple el segundo rescatador.

Finalmente, la montañera ha sido trasladada a Riaño, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl.