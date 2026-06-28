Rescatada una montañera con una lesión en la rodilla en Posada de Valdeón (León)

Rescate de la montañera lesionada en Posada de Valdeón (León) - EMERGENCIAS 112 CASTILLA Y LEÓN

LEÓN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha rescatado este domingo a una montañera de unos 30 años que ha sufrido una lesión en una rodilla cuando se encontraba en el refugio de Collado Jermoso, en el término municipal de Posada de Valdeón (León).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, el aviso se ha recibido a las 10.11 horas, cuando se ha alertado desde el refugio mencionado que la mujer se encontraba allí y no podía continuar la marcha debido a la lesión, por lo que requería asistencia.

Acto seguido, el gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante los pasos a seguir hasta que llegaran los servicios de emergencias, y con el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, cuyos técnicos han movilizado el helicóptero con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Asimismo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León para su información.

Al llegar al refugio, los rescatadores han accedido a la zona en grúa corta para descender a tierra y, tras ser valorada en el lugar, la rescatadora enfermera ha inmovilizado la pierna a la mujer con una férula. A continuación, la mujer ha sido izada hasta el helicóptero mediante otra maniobra de grúa corta con triángulo de evacuación.

Desde allí, el helicóptero ha llevado a la montañera lesionada hasta la localidad de Posada de Valdeón, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias la ha recogido para su traslado al centro de salud de Riaño.