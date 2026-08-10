Rescatada una montañera lesionada en el Pico Urbión, en Vinuesa (Soria). - JCYL

SORIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido este lunes, 10 de agosto, el rescate de que una montañera de unos 60 años se había lesionado un tobillo cuando subía al Pico Urbión, situado en Vinuesa (Soria).

El rescate ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 13.11 horas, en la que se informaba de la montañera estaba lesionada y se encontraba en el collado, acompañada por otra persona.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha realizado una primera valoración e indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de Soria.

Al llegar a zona, la rescatadora enfermera ha realizado una primera atención sanitaria a la montañera herida, a la que ha inmovilizado la pierna con una férula de vacío. A continuación, ha izado a la mujer hasta el helicóptero de rescate mediante grúa doble con triángulo de evacuación, acompañada por la rescatadora enfermera.

Finalmente, la montañera ha sido trasladada al campo de fútbol de Covaleda, punto de traspaso pactado entre el técnico del CCE y Emergencias Sanitaria-Sacyl.