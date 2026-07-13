Rescatada una montañera lesionada en un tobillo en Posada de Valdeón (León). - 112 CYL

POSADA DE VALDEÓN (LEÓN), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha dirigido esta lunes el rescate de una montañera que se encontraba indispuesta y lesionada en un tobillo en el paraje Verón del Corbo, en Posada de Valdeón (León).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 9.21 horas en la que el comunicante solicitaba asistencia para una mujer joven con la que realizaba una ruta de montaña que habían comenzado desde el refugio Vega Huerta.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha hecho una primera valoración e indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

También ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, localizar la ubicación exacta de la víctima en el paraje Verón del Corbo, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores.

Además, el 1-1-2 ha informado del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de Cistierna de la Diputación.

Tras alcanzar Posada de Valdeón y el lugar en el que se encontraba la montañera, el helicóptero ha aterrizado en las inmediaciones para facilitar el descenso del equipo de rescate. Una vez evaluado el estado en que se encontraba la paciente, los rescatadores la han introducido en el helicóptero.

Desde allí, han volado hasta Riaño, donde una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias ha recogido a la mujer para ser atendida en el centro de salud de la localidad.