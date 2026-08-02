Rescatada una montañera lesionada en la vertiente leonesa del macizo de Ubiña - JCYL

SAN EMILIANO (LEÓN), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de una montañera de unos 30 años que se había lesionado un tobillo al resbalarse cuando realizaba una ruta en la cara sur de Peña Cerreos, en el macizo de Ubiña en la provincia de León.

El rescate comenzó al recibirse una llamada del 1-1-2 de Asturias en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 18.05 horas del sábado 1 de agosto, en la que se informaba de que les había entrado un aviso por un accidente de montaña en el macizo de Ubiña que pertenecía a la zona de Castilla y León.

Según indicaban, una montañera de unos 30 años se había lesionado un tobillo al resbalarse cuando realizaba una ruta. La herida formaba parte de un grupo de cuatro personas, estaban equipados y se encontraban en ese momento bajando a la collada en la cara sur de la peña Cerreos.

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se avisó del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de León.

Al llegar, el helicóptero se quedó en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. Tras valorar en el lugar a la víctima, la rescatadora enfermera le inmovilizó la pierna con una férula y salió con ella mediante grúa corta para, a continuación, recoger al segundo rescatador en estacionario.

El grupo de rescate de la Junta de Castilla y León evacuó a la montañera hasta el centro de salud de San Emiliano, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias Sacyl. Allí, personal médico se encargó de atender a la herida.