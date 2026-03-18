Rescatada una montañera tras romperse una pierna en el ascenso al Pico Espigüete, en Palencia

Rescate en el Espigüete de una montañera tras romperse una pierna.
Rescate en el Espigüete de una montañera tras romperse una pierna. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 14:37
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PALENCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado a una montañera que se fracturó una pierna y no pudo continuar el ascenso al Pico Espigüete, ubicado en la Montaña Palentina.

El rescate se ha producido este martes, 17 de marzo, cuando una llamada al 112 aviso del incidente y la Guardia Civil activó de inmediato un helicóptero del Servicio Aéreo con base en León y dos especialistas del GREIM con base en Sabero (León).

Una vez el helicóptero localizó al grupo de montañeros que acompañaba a la lesionada, dejó en las proximidades a los dos especialistas del GREIM, quienes provistos de crampones y piolets atendieron a la montañera, evaluaron el alcance de su lesión y la preparó para una evacuación.

Para proceder a su rescate, el helicóptero se posicionó sobre la montañera en estacionario, maniobra consistente en mantener fija la aeronave, lo que permitió evacuar a esta persona con la grúa para su posterior traslado hasta el helipuerto de Guardo, donde fue atendida por una ambulancia medicalizada.

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