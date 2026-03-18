Rescatada una montañera tras romperse una pierna en el ascenso al Pico Espigüete, en Palencia

Rescate en el Espigüete de una montañera tras romperse una pierna. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado a una montañera que se fracturó una pierna y no pudo continuar el ascenso al Pico Espigüete, ubicado en la Montaña Palentina.

El rescate se ha producido este martes, 17 de marzo, cuando una llamada al 112 aviso del incidente y la Guardia Civil activó de inmediato un helicóptero del Servicio Aéreo con base en León y dos especialistas del GREIM con base en Sabero (León).

Una vez el helicóptero localizó al grupo de montañeros que acompañaba a la lesionada, dejó en las proximidades a los dos especialistas del GREIM, quienes provistos de crampones y piolets atendieron a la montañera, evaluaron el alcance de su lesión y la preparó para una evacuación.

Para proceder a su rescate, el helicóptero se posicionó sobre la montañera en estacionario, maniobra consistente en mantener fija la aeronave, lo que permitió evacuar a esta persona con la grúa para su posterior traslado hasta el helipuerto de Guardo, donde fue atendida por una ambulancia medicalizada.