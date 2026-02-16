Rescatadas cinco personas y una mascota en el entorno del Lago Ausente y en Millaro de la Tercia (León)

LEÓN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha realizado durante la jornada de ayer dos rescates de montaña, auxiliando a un total de cinco personas y una mascota en las inmediaciones del Lago Ausente (Puebla de Lillo) y en Millaro de la Tercia.

En cuanto al rescate Lago Ausente, ha tenido lugar ayer alrededor de las 13.10 horas, tras tener conocimiento de que dos personas y un perro se encontraban enriscadas en las inmediaciones del lago Ausente y no podían continuar la marcha debido a las condiciones de nieve, al no llevar crampones ni raquetas.

Al encontrarse el Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil con sede en Sabero en servicio de orden público en la Estación Invernal y de Montaña de San Isidro, y cerca del lugar de la incidencia, fueron recogidos en la zona por el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León para efectuar el rescate.

Una vez localizados los alertantes, y al comprobar que se encontraban en buen estado y no necesitaban asistencia médica, fueron trasladados en el helicóptero hasta las inmediaciones de su vehículo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Finalizado el rescate del Lago Ausente, el Greim y el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León fueron nuevamente activados para realizar otro auxilio, esta vez a tres senderistas que realizaban una ruta de montaña por la zona de Millaro de la Tercia, al sufrir una de ellas fuertes calambres en sus piernas que le impedían continuar la actividad.

Alrededor de las 17.35 horas, una vez localizados, fueron trasladados en el helicóptero hasta la localidad de Busdongo, donde se encontraba estacionado el autobús que había trasladado al grupo de montañeros al que pertenecían, sin necesitar asistencia sanitaria.