Rescatadas tres senderistas en Oseja de Sajambre (León) tras lesionarse una de ellas en el tobillo

LEÓN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres senderistas han sido evacuadas en la zona de Vegahuerta de los Ilastriales, en el término municipal de Oseja de Sajambre (León), después de que una de ellas sufriera una lesión en el tobillo durante la ruta, en lugar de difícil acceso lo que hacía necesaria su evacuación por vía aérea.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 15.10 horas de este sábado, cuando se alertó de que las tres mujeres necesitaban ayuda debido a la imposibilidad de continuar la marcha tras el accidente de una de ellas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con base en Sabero (León), así como el helicóptero de la Unidad Aérea de León, con base en La Virgen del Camino, que procedieron a realizar la evacuación.

En primer lugar, los equipos de rescate extrajeron a la senderista lesionada, quien fue trasladada al Centro de Salud de la localidad de Riaño para una primera valoración médica, y, posteriormente, se evacuó también al resto de las acompañantes, que fueron trasladadas junto a su compañera herida.

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