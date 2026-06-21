Rescatado el espeleólogo herido al caer siete metros cuando hacía rappel en la cueva de Valporquero, en León

Trabajos realizados en la cueva de Valporquero para rescatar al espeleólogo herido. - JCYL

VALLADOLID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de la Junta han conseguido rescatar al espeleólogo que estaba herido al resbalarse y caerse desde unos siete metros cuando en la mañana de este domingo practicaba rappel en el paseo del Reloj, en la cueva de Valporquero, ubicada en el municipio leonés de Vegacervera, según han informado fuentes del Gobierno regional.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta es quien ha dirigido el dispositivo de rescate, que comenzó a las 16.33 horas de este domingo tras recibirse una llamada en el 1-1-2 que alertaba del accidente en el interior de la cueva.

El herido se encontraba acompañado por otro espeleólogo, disponía de agua y una manta térmica le protegía del frío mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate.

El CCE ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil de la Junta, con dos rescatadores especializados, uno de ellos, una rescatadora enfermera para que el herido pueda recibir atención sanitaria especializada desde los primeros momentos de la intervención.

Asimismo, a través de la Guardia Civil (se solicitó la activación del GREIM de Sabero para prestar apoyo al Grupo de Rescate y Salvamento durante las labores de rescate además de que la UME se ofreció a prestar ayuda al encontrarse en la zona y, debido a la complejidad técnica de la intervención, por lo que también han participado en el dispositivo.

Finalmente, el espeleólogo ha podido ser rescatado y evacuado a un centro hospitalario.