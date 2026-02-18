Rescatado un hombre atascado con su vehículo por la crecida del Duero en Villaralbo (Zamora)

Rescate de un conductor atascado con su vehículo en Villaralbo (Zamora).
Rescate de un conductor atascado con su vehículo en Villaralbo (Zamora). - GUARDIA CIVIL
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 14:15
Seguir en

   ZAMORA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha rescatado a un hombre que había quedado atascado con su coche en el llamado camino del río, en el término de Villaralbo, a causa de la crecida del Duero.

   Ante la llamada del vecino, que no podía cruzar por la zona a causa del elevado caudal, se desplazó hasta el lugar una patrulla, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

   Durante la llamada, el hombre comunicó que se encontraba bien y que solo necesitaba la asistencia para poder liberar el vehículo. Los agentes desplazados, pertenecientes al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), engancharon el coche atrapado, que fue remolcado hasta su liberación.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado