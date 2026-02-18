Rescatado un hombre atascado con su vehículo por la crecida del Duero en Villaralbo (Zamora)

Rescate de un conductor atascado con su vehículo en Villaralbo (Zamora). - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un hombre que había quedado atascado con su coche en el llamado camino del río, en el término de Villaralbo, a causa de la crecida del Duero.

Ante la llamada del vecino, que no podía cruzar por la zona a causa del elevado caudal, se desplazó hasta el lugar una patrulla, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Durante la llamada, el hombre comunicó que se encontraba bien y que solo necesitaba la asistencia para poder liberar el vehículo. Los agentes desplazados, pertenecientes al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), engancharon el coche atrapado, que fue remolcado hasta su liberación.