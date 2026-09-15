Rescatado un hombre tras desorientarse y sufrir síntomas de agotamiento en el Circo de Gredos (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha sido rescatado este martes tras desorientarse cuando realizaba la ruta del Circo de Gredos, en el término municipal de San Juan de Gredos (Ávila), y presentar síntomas de deshidratación y agotamiento, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El incidente ha comenzado a las 16.34 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la situación del montañero.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de localizar la ubicación exacta del afectado y coordinar el rescate.

El Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el 112 ha informado del incidente a la Guardia Civil COS.

El helicóptero de rescate ha localizado al hombre y ha apoyado un patín para facilitar el descenso de los rescatadores.

Estos han progresado hasta el lugar donde se encontraba y le han facilitado bebida antes de colocarle un triángulo de evacuación para proceder a su izado mediante una maniobra de grúa doble.

El afectado ha sido evacuado en el helicóptero hasta la helisuperficie de Hoyos del Espino, donde no ha necesitado asistencia sanitaria.