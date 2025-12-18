Rescatado un milano real en el Camino Fuente del Rey de Palencia - POLICÍA LOCAL DE PALENCIA

PALENCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Palencia ha rescatado a un milano real que se encontraba tendido en el Camino Fuente del Rey.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palencia en un comunicado recogido por Europa Press, los agentes se personaron en el lugar y comprobaron que el ave no podía tomar vuelo, aunque no presentaba lesiones visibles.

El ejemplar fue recogido por un agente equipado con protección e fue introducido en una caja específica para trasladarlo al servicio territorial de Medio Ambiente de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

El Ayuntamiento palentino ha puesto en valor la colaboración ciudadana que permitió conocer que este milano real se encontraba en dificultades y podía ser atropellado, por lo que se dio aviso a través del 1-1-2 Castilla y León.

Tras ser auxiliado, el ave rescatado se recupera en el Centro de Recuperación de Aves de Albillos, en la provincia de Burgos.