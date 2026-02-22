Rescatado un montañero herido en el pico Curavacas, en Triollo (Palencia)

Vista aérea de la cara sur del pico Curavacas, en Palencia, donde el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León ha localizado al montañero lesionado para proceder a su evacuación mediante una maniobra de grúa. - 112

PALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta ha dirigido este domingo, 22 de febrero, el rescate de un montañero herido en el pico Curavacas, en Triollo (Palencia).

La operación ha comenzado tras una alerta recibida en la sala del 1-1-2 Castilla y León a las 13.10 horas en la que se informaba sobre un grupo de tres personas con un integrante imposibilitado para la marcha por una lesión de tobillo.

A raíz de dicho aviso, el gestor del 1-1-2 ha establecido una multiconferencia inmediata con Emergencias Sanitarias - Sacyl para la primera valoración médica y con el Centro Coordinador de Emergencias de cara a localizar a la víctima en la cara sur del macizo y movilizar el helicóptero de rescate, con dos especialistas a bordo, entre ellos una enfermera.

Una vez en el lugar, la aeronave ha efectuado un apoyo parcial de patín sobre una formación rocosa para facilitar el descenso a tierra del equipo de salvamento, cuyos efectivos han progresado a pie con piolet y crampones hasta el herido para prestarle una primera asistencia y colocarle una férula de inmovilización en la extremidad afectada.

Tras la llegada de la aeronave a la zona, el operativo ha ejecutado la evacuación mediante una maniobra de grúa con triángulo de rescate para el traslado del paciente hasta la localidad de Vidrieros, lugar donde le ha recogido una ambulancia de soporte vital básico que ha evacuado al afectado al centro de salud de Cervera de Pisuerga y, finalmente, al Hospital de Burgos.