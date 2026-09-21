Rescatado un montañero indispuesto en el pico Gilbo en Riaño (León). - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112
LEÓN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha dirigido este mediodía el rescate de un montañero indispuesto en la cima del pico Gilbo, en Riaño (León), según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.
La operación se ha iniciado a las 14.31 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibía una llamada que informaba de la necesidad de asistencia para un varón de unos 70 años que había sufrido un desmayo, se encontraba ya consciente pero aún indispuesto en la cima del pico Gilbo.
Se ha puesto en contacto al llamante con personal de Emergencias Sanitarias para proporcionarle algunas pautas para asistir al paciente, y con los técnicos del centro coordinador de emergencias, quienes han concretado la ubicación del montañero y han activado el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil.
Ya en Riaño y tras localizar el punto en que se hallaba el montañero indispuesto, junto con otro compañero, se ha realizado una maniobra de grúa en estacionario para permitir el descenso de los rescatadores. Han accedido, seguidamente, hasta el paciente, a quien han prestado una primera asistencia previa a su extracción del lugar.
Para ésta última, se le ha colocado un triángulo de evacuación y con una maniobra de grúa se le ha izado al helicóptero junto con la rescatadora enfermera. En una maniobra similar, se ha procedido a la evacuación del segundo montañero.