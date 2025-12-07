Rescatado un montañero lesionado en la pierna en el Cuchillar de las Navajas, de Candeleda (Ávila) - 112 CYL

ÁVILA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido este domingo, 7 de diciembre, el rescate de un montañero de 42 años lesionado en una pierna en el Cuchillar de las Navajas, en Candeleda (Ávila).

La operación ha comenzado a las 14.53 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que informaba de dos montañeros de 42 años que se encontraban en la cumbre y uno de ellos había sufrido una lesión en una pierna que le impedía descender del lugar.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha hecho una primera valoración e indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente para localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Asimismo, el 1-1-2 Castilla y León ha informado del rescate a la Guardia Civil de Ávila, y a los Bomberos de Ávila.

Una vez llegado el helicóptero a la zona del rescate, ha realizado un vuelo estacionario para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate.

Tras acceder a pie hasta el punto en que se encontraba el lesionado, la rescatadora enfermera le ha atendido antes de colocarle un triángulo de evacuación para facilitar su ascenso al helicóptero mediante maniobra de grúa, acompañado por la enfermera.

En otro ciclo de grúa y de manera semejante, se ha extraído también al segundo montañero.

Desde allí, han volado finalmente hasta el aparcamiento de la plataforma de Gredos, donde los montañeros tenían estacionado su vehículo particular, sin que finalmente se les haya prestado asistencia por parte de Emergencias Sanitarias - Sacyl.